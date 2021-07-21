Розкішне весілля гравця Шахтаря і красуні телеведучої під Києвом: перші фото

21 липня 22-річний захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар одружився з українською журналісткою Дарією Савіною. Церемонія пройшла під Києвом в комплексі на березі Дніпра. Наречена футболіста поділилася привітаннями від гостей в своєму Instagram.
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Також Дарія показала місце проведення весілля і свою підготовки до свята. Для нього Савіна обрала собі сукню і образ в стилі принцеси.
А потім фото молодих почали викладати гості, серед яких були півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко зі своєю чарівною дружиною Маргаритою.
До речі, раніше Савіна також зустрічалася з нападаючим Динамо Владиславом Супрягою. Але потім ефектна блондинка обрала Бондаря.
В лютому футболіст Шахтаря зробив вогняну пропозицію своїй дівчині. Заручини пройшла в столиці біля пам'ятника засновникам Києва. Судячи з фотографій, туди закохані прилетіли на вертольоті. Їх чекала жива музика, салют і вогняне "Виходь за мене"!