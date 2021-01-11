Розбиті будинки і футбол на лінії фронту: "Шахтар" зняв фільм про поїздку на Донбас

"Шахтар" зняв документальний фільм про поїздку своїх гравців на лінію розмежування. У листопаді 2020 року український півзахисник "гірників" Максим Малишев та грузинський захисник Давід Хочолава побували в Красногорівці, Мар'їнці та Авдіївці. Вперше за 6 років футболісти команди опинилися так близько від Донецька.
В цілому "гірники" провели в дорозі 14 годин і подолали 600 кілометрів. Під час поїздки Малишев і Хочолава побачили спортивні зали зі слідами боїв, пошкоджені будинки, мінні поля і сотні дітей, які з непідробними емоціями зустрічали гостей.
В документальний фільм увійшли спогади "гірників" про "Донбас Арену", яка вболівала як один великий фанатський сектор, погляд на терикони і сльози радості на очах дітей, які завдяки клубному проекту "Давай, грай!" можуть відвідувати тренування на лінії розмежування
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"Бракує дому", – зізнався Максим, який також розповів про своє тривале відновлення після травми. Хоча ходили чутки, що Малишев закінчує кар'єру у 27 років.
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