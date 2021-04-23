Розклад, трансляції, прогнози і результати 23 туру УПЛ

З 23 по 25 квітня в Прем'єр-лізі проходять сім матчів, після яких Динамо може достроково стати чемпіоном України – вперше за п'ять років

Цими вихідними київське Динамо збирається повернути собі титул чемпіона країни. Для цього підопічним Мірчі Луческу потрібно обіграти в неділю на "Олімпійському" скромний Інгулець. Також триває боротьба за третє місце між Зорею, Ворсклою і Десною.

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До вашої уваги – розклад і трансляції всіх матчів 23-го туру, ставки букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця.

П'ятниця, 23 квітня

19:00 Маріуполь – Рух, ТБ: "Футбол 1"

Ставки: 2.85 – 3.20 – 2.60

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Субота, 24 квітня

17:00 Колос – Ворскла, ТБ: "Футбол 2"

Ставки: 2.65 – 3.30 – 2.70

17:00 Дніпро-1 – Минай, ТБ: "Уніан"

Ставки: 1.60 – 3.95 – 5.60

19:30 Львів – Десна, ТБ : "Футбол 2"

Ставки: 4.90 – 4.10 – 1.65

Неділя, 25 квітня

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14:00 Зоря – Олімпік, ТБ: "Уніан"

Ставки: 1.40 – 4.60 – 8.70

17:00 Олександрія – Шахтар, ТБ : "Футбол 1"

Ставки: 9.10 – 5.30 – 1.30

17:00 Динамо – Інгулець, ТБ: "2+2"

Ставки: 1.18 – 6.60 – 19.00

Тим часом, Десна заплатить величезний штраф за скандальну фразу.

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Прямі трансляції матчів УПЛ доступні на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як Шапаренко забивав у ворота Інгульця в першому колі:

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