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Розклад, трансляції, прогнози і результати 23 туру УПЛ

23 квітня, 10:56

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

З 23 по 25 квітня в Прем'єр-лізі проходять сім матчів, після яких Динамо може достроково стати чемпіоном України – вперше за п'ять років

Цими вихідними київське Динамо збирається повернути собі титул чемпіона країни. Для цього підопічним Мірчі Луческу потрібно обіграти в неділю на "Олімпійському" скромний Інгулець. Також триває боротьба за третє місце між Зорею, Ворсклою і Десною.

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До вашої уваги – розклад і трансляції всіх матчів 23-го туру, ставки букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця.

П'ятниця, 23 квітня

19:00 Маріуполь – Рух, ТБ: "Футбол 1"
Ставки: 2.85 – 3.20 – 2.60

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Субота, 24 квітня

17:00 Колос – Ворскла, ТБ: "Футбол 2"
Ставки: 2.65 – 3.30 – 2.70

17:00 Дніпро-1 – Минай, ТБ: "Уніан"
Ставки: 1.60 – 3.95 – 5.60

19:30 Львів – Десна, ТБ : "Футбол 2"
Ставки: 4.90 – 4.10 – 1.65

Неділя, 25 квітня

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14:00 Зоря – Олімпік, ТБ: "Уніан"
Ставки: 1.40 – 4.60 – 8.70

17:00 Олександрія – Шахтар, ТБ : "Футбол 1"
Ставки: 9.10 – 5.30 – 1.30

17:00 Динамо – Інгулець, ТБ: "2+2"
Ставки: 1.18 – 6.60 – 19.00

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забиті 33
Пропущені 20
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забиті 29
Пропущені 21
Різниця 8
Результати останніх матчів: Н В Н В В
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забиті 31
Пропущені 34
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
МаріупольМаріупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П В Н П
10
ЛьвівЛьвівЛьв
21
6
3
12
20
47
-27
21
Забиті 20
Пропущені 47
Різниця -27
Результати останніх матчів: В П П В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
13
МинайМинайМин
22
4
6
12
15
37
-22
18
Забиті 15
Пропущені 37
Різниця -22
Результати останніх матчів: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: Н В П П П

Тим часом, Десна заплатить величезний штраф за скандальну фразу.

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Прямі трансляції матчів УПЛ доступні на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як Шапаренко забивав у ворота Інгульця в першому колі:

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