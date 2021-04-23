Розклад, трансляції, прогнози і результати 23 туру УПЛ

Цими вихідними київське Динамо збирається повернути собі титул чемпіона країни. Для цього підопічним Мірчі Луческу потрібно обіграти в неділю на "Олімпійському" скромний Інгулець. Також триває боротьба за третє місце між Зорею, Ворсклою і Десною.
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До вашої уваги – розклад і трансляції всіх матчів 23-го туру, ставки букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця.
П'ятниця, 23 квітня
19:00 Маріуполь – Рух, ТБ: "Футбол 1"
Ставки: 2.85 – 3.20 – 2.60
Субота, 24 квітня
17:00 Колос – Ворскла, ТБ: "Футбол 2"
Ставки: 2.65 – 3.30 – 2.70
17:00 Дніпро-1 – Минай, ТБ: "Уніан"
Ставки: 1.60 – 3.95 – 5.60
19:30 Львів – Десна, ТБ : "Футбол 2"
Ставки: 4.90 – 4.10 – 1.65
Неділя, 25 квітня
14:00 Зоря – Олімпік, ТБ: "Уніан"
Ставки: 1.40 – 4.60 – 8.70
17:00 Олександрія – Шахтар, ТБ : "Футбол 1"
Ставки: 9.10 – 5.30 – 1.30
17:00 Динамо – Інгулець, ТБ: "2+2"
Ставки: 1.18 – 6.60 – 19.00
Тим часом, Десна заплатить величезний штраф за скандальну фразу.
Прямі трансляції матчів УПЛ доступні на сервісі OLL.TV.
Дивіться, як Шапаренко забивав у ворота Інгульця в першому колі:
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