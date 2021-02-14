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"Приймали неправильні рішення": Каштру – про осічку в грі з "Колосом"

14 лютого, 18:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

"Шахтар" не зумів забити середняку Прем'єр-ліги, але і не програв

Цими вихідними поновився чемпіонат України з футболу. Сьогодні "Шахтар" зіграв внічию з "Колосом" в перенесеному матчі УПЛ. Тепер відставання "гірників" від "Динамо" становить три очки.

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Після поєдинку тренер "оранжево-чорних" Луїш Каштру підсумував те, що трапилося. Його слова наводить офіційний сайт "Шахтаря":

"Причина невдачі – в завершенні атак. Перший тайм мав закінчитися декількома нашими забитими м'ячами. Але ми неправильно приймали останні рішення, що призвело до нічийного рахунку до перерви. У другому таймі 15-20 хвилин ми показали себе досить цікаво, а потім втратили в організації, трохи відключилися і в кінці вже не були тією командою, що в перші 60-70 хвилин. Через це й не змогли перемогти".

При цьому португальський наставник вже дивиться в майбутнє:

"Не будемо оцінювати наші збори за цією грою. Футболісти прийшли до гарних фізичних кондицій. Ми прекрасно знаємо, що єврокубкові матчі відрізняються від чемпіонату. Коли гра закінчується, ця тема закривається і ми концентруємося на наступному матчі. У Лізі Європи ми постараємося провести солідну кампанію і приїдемо в Тель-Авів, щоб добитися хорошого результату".

Тим часом, сексапільна блондинка отримала від тренера "Динамо" сюрприз.

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Дивіться огляд матчу "Шахтар" – "Колос":

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футбол коментарій чемпіонат України Шахтар Донецьк Колос Ковалевка Луїш Каштру
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