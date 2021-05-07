Президент Шахтаря відповів на гострі питання про клуб. Дивіться в ефірі 9 травня

Рінат Ахметов дав велике інтерв'ю ведучому програми "Великий футбол" Олександру Денисову про життя донецького клубу. На телеекрани воно вийде в неділю

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сезон 2020/2021 в українському футболі підходить до завершення. Підводячи підсумки, президент донецького Шахтаря дав ексклюзивне інтерв'ю програмі "Великий Футбол". У ньому Рінат Ахметов відповів на найголовніші і найгостріші питання про клуб.

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У неділю, 9 травня, він в ефірі телеканалу "Футбол 1" розповість про програний сезон, ставлення до Мірчі Луческу, контракт Луїша Каштру і майбутнє Шахтаря. Дивіться "Великий Футбол" у неділю, 9 травня, о 21:20 на телеканалі "Футбол 1".

А днями президент Шахтаря розповів Shakhtar TV про знакові події в житті клубу. Зокрема, він оцінив виступ команди в Лізі чемпіонів:

"Після першого тайму з Реалом ми побачили рахунок 0:3. Було дуже багато нашої молоді, вихованців Академії. І не просто 0:3, а за якістю гри. Рахунок по грі повинен бути більшим! І вдома ми їх обіграли 2:0. Тобто, в цьому році в Лізі чемпіонів ми все-таки зіграли здорово з Реалом, ми не програли Інтеру і вийшли з найскладнішої групи. Це було здорово".

До завершення сезону Прем'єр-ліги залишилося провести один тур, запланований на 9 травня.

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Дивіться, як вчора Шахтар обіграв Минай у чемпіонаті України: