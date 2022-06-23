Прем'єр-ліга в умовах війни. Названі стадіони, де пройдуть матчі чемпіонату України

Матчі наступного сезону УПЛ відбудуться на десяти аренах у Київській, Львівській та Закарпатській областях. Також атестація може бути видана Тернополю та Рівному

Динамо проти Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Чемпіонату України з футболу 2022-2023 бути! Сезон УПЛ стартує 20 серпня і проходитиме на території нашої країни.

Очікується, що поєдинки проходитимуть у Києві та Київській області, а також на Заході. Вісім клубів базуватимуться у столиці, а ще вісім – у Львові та Ужгороді.

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Як повідомив журналіст Михайло Співаковський, наразі 10 стадіонів розглядаються для проведення матчів. Саме ці арени можуть надати гарантії безпеки:

НСК Олімпійський (Київ)

"Динамо" імені Валерія Лобановського (Київ)

"Оболонь-Арена" (Київ)

НТК імені Віктора Баннікова (Київ)

"Колос" (Ковалівка)

"Арена-Львів" (Львів)

"Україна" (Львів)

"Скіф" (Львів)

"Авангард" (Ужгород)

"Минай-Арена" (Минай)

Також є шанси увійти до цього списку тернопільському міському стадіону імені Романа Шухевича та новій арені Вереса у Рівному. Першому потрібно покращити систему безпеки після обстрілу росіян, а рівненці ще не закінчили будівництво стадіону.

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Зазначимо, що за попередніми даними Динамо базуватиметься у Києві, Шахтар переїде до Львова задля спрощення логістики у зв'язку з участю у Лізі чемпіонів. Дніпро-1, Зоря та Ворскла також планують осісти на Заході.