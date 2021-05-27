Перші 48 годин Роберто Де Дзербі в Шахтарі: зйомки прихованою камерою

Італійський наставник відразу після укладення контракту з Шахтарем відправився знайомитися з інфраструктурою клубу – тренувальним комплексом в Святошино і НСК "Олімпійський"

Роберто Де Дзербі ознайомився з інфраструктурою "гірників" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

25 травня Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря. "Гірники" опублікували ексклюзивне відео про перші дні італійського наставника в Україні.

В ході дводенного візиту до Києва Роберто Де Дзербі зустрівся з президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим, ознайомився з інфраструктурою – тренувальним комплексом "гірників" в Святошино і НСК "Олімпійський", де команда проводить домашні матчі, повідомляє Шахтар.

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Де Дзербі уклав з Шахтарем дворічний контракт. До цього він очолював Сассуоло. Раніше Срна назвав цілі Роберто Де Дзербі в Шахтарі. Хорватський директор з футболу українського гранда впевнений, що італійський фахівець допоможе донецькій команді повернутися на вершину в Україні.

А також Де Дзербі відповів на питання, чому Шахтар вибрав його, а він – Шахтар. За словами італійського фахівця, його ігрова філософія дуже схожа на філософію "гірників". "Упевнений, ми можемо перемагати разом", – говорить Роберто.