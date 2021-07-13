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Перша тренерська відставка в українському футболі сталася ще до старту сезону

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 липня, 17:20
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Багаторічний керманич донецького Олімпіка Роман Санжар відмовився працювати в Першій лізі і покинув клуб, який не знайшов грошей на Прем'єр-лігу
Роман Санжар
Роман Санжар / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Сьогодні повинна визначитися подальша доля Олімпіка, який через фінансові проблеми не зміг продовжити виступи в елітному дивізіоні. Вчора стало відомо, що Олімпік хоче виступати в Першій лізі. Однак у другому за силою дивізіоні донецький колектив буде працювати з новим тренерським штабом.

Як пише сайт Meta-ratings, Роман Санжар і його помічники покинули Олімпік. Повідомляють, що всі фінансові зобов'язання перед ними виконані, а контракти розірвано. 42-річний уродженець Донецька не захотів брати участь в матчах Першої ліги.

Очікується, що Минай замінить Олімпік в Прем'єр-лізі: клуби здійснять своєрідну рокіровку.

Нагадаємо, що Санжар повернувся в команду, яку раніше вже тренував, на початку травня після відставки Юрія Калитвинцева. Під його керівництвом "олімпійці" програли Інгульцю (0:3) і зіграли внічию зі Львовом (1:1).

В тренді

Дивіться, як Олімпік завершив попередній сезон матчем у Львові:

Олімпік був утворений в 2001 році, а в 2014-му пробився до Прем'єр-ліги, де незмінно виступав протягом семи років. Клуб, особливо його молодіжну команду, підозрювали в участі в договірних матчах і навіть карали.

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