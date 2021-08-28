Перша розгромна перемога Інгульця в Прем'єр-лізі! Постраждав Маріуполь

Дубль Владислава Шарая і гол Майкла Гопея принесли Інгульцю першу велику перемогу в нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги
Історична перемога Інгульца / Фото: ФК "Інгулець"
Після бляклого старту Інгулець продовжує впевнено набирати очки в Прем'єр-лізі. Сьогодні в 6-му турі УПЛ був повержений Маріуполь.
Героєм зустрічі став новачок команди Владислав Шарай, який оформив дубль.
Господарі поля почали матч активніше і вже на 16-й хвилині Шарай міг відкрити рахунок, але Маріуполь виручила штанга.
Однак незабаром Владислав таки домігся свого, з близької відстані відправивши м'яч у дальній нижній кут.
До перерви був момент і у гостей, коли Мишньов влучив у штангу.
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У другому таймі знову найкращим на полі був Шарай. Саме він відгукнувся на навіс в штрафний і головою переправив м'яч у ворота.
І знову після гола був момент у азовців. Після прострілу Стасюка і рикошетів м'яч влучив у штангу Інгульця.
Але цього дня забивали тільки господарі. Крапку в матчі поставив Гопей, який реалізував вихід один на один.
Це перша велика перемога Інгульця в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги.
Інгулець – Маріуполь – 3:0
Голи: Шарай (22, 57), Гопей (76)
Турнірна таблиця
1
5
4
1
0
13
2
11
13
Забиті
13
Пропущені
2
Різниця
11
Результати останніх матчів:
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2
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті
11
Пропущені
3
Різниця
8
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті
9
Пропущені
6
Різниця
3
Результати останніх матчів:
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В
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4
5
3
2
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11
4
7
11
Забиті
11
Пропущені
4
Різниця
7
Результати останніх матчів:
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5
6
3
2
1
7
5
2
11
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
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В
Н
В
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6
5
3
1
1
10
5
5
10
Забиті
10
Пропущені
5
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
Н
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті
11
Пропущені
8
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
П
8
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забиті
8
Пропущені
11
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
9
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
В
10
4
1
2
1
2
2
0
5
Забиті
2
Пропущені
2
Різниця
0
Результати останніх матчів:
П
Н
В
Н
11
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті
3
Пропущені
7
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
Н
12
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті
2
Пропущені
4
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
Н
П
В
13
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті
4
Пропущені
8
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті
4
Пропущені
11
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
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-7
Результати останніх матчів:
П
П
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П
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