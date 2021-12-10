Перша перемога за чотири місяці: Інгулець зіпсував Десні настрій на всі канікули

Інгулець несподівано обіграв Десну в останньому матчі чемпіонату України перед зимовими канікулами. Клуб із Петрово виграв уперше із серпня
Інгулець переміг Десну / Фото: ФК "Десна" Чернігів
Інгулець відкрив рахунок на 34-й хвилині після точного удару Дмитра Поспелова, а на початку другого тайму рахунок подвоїв Павло Полегенько.
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Через 10 хвилин Максим Дегтярьов скоротив відставання Десни, але врятувати поєдинок гості не змогли.
Інгулець – Десна – 2:1
Голи: Поспєлов (34), Полегенько (47) – Дегтярьов (56)
Вилучення: Опанасенко (85)
Не допомогло їм і вилучення Євгена Опанасенка на останніх хвилинах. Інгулець утримав перемогу і йде на зимові канікули у чудовому настрої.
Інгулець здобув першу перемогу з 28 серпня. Серія без перемог налічувала 11 матчів, у тому числі поразку від ЛНЗ у Кубку України. Це той самий клуб, який заявив про себе яскравою презентацією форми з напівголою моделлю.
А ось у Десни настрій не дуже. Відставання від єврокубкової зони становить вже 10 балів.
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