10 грудня 17:00 Відео
Маріуполь 0
Дніпро-1 3
10 грудня 19:30
Інгулець 2
Десна 1
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Перша перемога за чотири місяці: Інгулець зіпсував Десні настрій на всі канікули

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
10 грудня, 22:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інгулець несподівано обіграв Десну в останньому матчі чемпіонату України перед зимовими канікулами. Клуб із Петрово виграв уперше із серпня
Інгулець переміг Десну
Інгулець переміг Десну / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Інгулець відкрив рахунок на 34-й хвилині після точного удару Дмитра Поспелова, а на початку другого тайму рахунок подвоїв Павло Полегенько.

Читайте також: Експрес дня: успіх Шевченка, мажорна нота Дніпра-1 та віра в Раньєрі

Реклама

Через 10 хвилин Максим Дегтярьов скоротив відставання Десни, але врятувати поєдинок гості не змогли.

Інгулець – Десна – 2:1
Голи: Поспєлов (34), Полегенько (47) – Дегтярьов (56)
Вилучення: Опанасенко (85)

Реклама

Не допомогло їм і вилучення Євгена Опанасенка на останніх хвилинах. Інгулець утримав перемогу і йде на зимові канікули у чудовому настрої.

Інгулець здобув першу перемогу з 28 серпня. Серія без перемог налічувала 11 матчів, у тому числі поразку від ЛНЗ у Кубку України. Це той самий клуб, який заявив про себе яскравою презентацією форми з напівголою моделлю.

А ось у Десни настрій не дуже. Відставання від єврокубкової зони становить вже 10 балів.

Реклама

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
17
14
2
1
47
9
38
44
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забиті 46
Пропущені 8
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В П В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
17
11
2
4
36
18
18
35
Забиті 36
Пропущені 18
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В П В В
5
Ворскла Ворскла Вор
17
9
5
3
29
17
12
32
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н П В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
17
7
5
5
18
14
4
26
Забиті 18
Пропущені 14
Різниця 4
Результати останніх матчів: В П П В Н
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті 12
Пропущені 22
Різниця -10
Результати останніх матчів: В В Н В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забиті 16
Пропущені 27
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н В П П Н
12
Львів Львів Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті 13
Пропущені 29
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В В П В
13
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
14
Чорноморець Чорноморець Чор
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забиті 18
Пропущені 39
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забиті 11
Пропущені 28
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П Н Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
КОТИРУВАННЯ НА МАТЧІ УПЛ

Олександрія

Завтра

14:00

Шахтар

8.80

4.90

1.36
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Інгулець
17
13:28
13
14
Чорноморець
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 грудня
0:3
Відео Про матч
2:1
ТБ: Онлайн
Субота, 11 грудня
14:00
ТБ: Онлайн
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти