Перестрілка у Львові: шедевр Климчука врятував Рух від поразки

Закарпатський Минай, під керівництвом нового головного тренера Ігоря Леонова, другий матч поспіль набирає очки в чемпіонаті
Матч 12-го туру УПЛ Рух - Минай / Фото: официальный сайт УПЛ
У Львові матч 12-го туру чемпіонату України між Рухом і Минаєм завершився внічию 2:2.
Гості цілком могли розраховувати на три очки у грі з командою Кучука. У свою чергу господарі зуміли проявити характер і уникнути поразки.
Рахунок в поєдинку відкрив форвард Миная Рустам Ахмедзаде. Нападник закарпатців вдало замкнув високу подачу з флангу.
Рух зумів відігратися на початку другого тайму, завдяки помилці воротаря Миная Кучера. Несильний дальній удар Альваренги голкіпер повинен був брати, але пропустив м'яч перед собою.
Минай повів в рахунку завдяки ветерану команди Євгену Селезньову, який вийшов на заміну у другому таймі. Одіозний форвард чудовим пасом вивів на рандеву з воротарем Руху Дмитра Білонога, який реалізував свій шанс на всі сто.
Спас львівську команду від поразки Юрій Климчук. Траєкторію дальнього удару атакуючого хава Руху "підкоригувала" голова захисника Миная і м'яч влетів точно в дальній кут.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.
Рух – Минай – 2:2
Голи: Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 13, Білоног, 67
Рух: Бандура – Лях (Мисик, 26), Мартинюк, Стаменкович, Сич – Карасюк – Климчук (Кузик, 87), Таллес, Притула, Альваренга (Рунич, 58) – Тафарі (Кондраков, 46).
Минай: Кучер – Синьогуб, Векляк, Матіч, Гончар – Петрусенко – Ахмедзаде (Книш, 71), Месхі (Хахльов, 87), Кулієв, Білоног (Кобак, 87) – Вишневський (Селезньов, 50).
Команда Ігоря Леонова другу гру поспіль показує відмінну гру, але поки задовольняється нічиєю. Завдяки набраному очку Минай піднявся на 12-ту сходинку, а львівський Рух залишився на 10-му місці.
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