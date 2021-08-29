Переплутав ворота: бразильський форвард приніс перемогу супернику у львівському дербі

Автогол футболіста Львова приніс перемогу Руху 1:0. "Городяни" не можуть виграти у шостому матчі поспіль
Львівське дербі Рух - Львів / Фото: официальный сайт УПЛ
У неділю, 29 серпня, у матчі 6-го туру УПЛ зустрічалися Рух і ФК Львів.
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Львів напередодні поєдинку позбувся головного тренера команди – у відставку подав Анатолій Безсмертний. У звітному поєдинку діями номінальних гостей керував Тарас Чопик.
Гра принципових суперників проходила за рівної боротьби, а за кількістю створених моментів "городяни" навіть перевершували Рух.
Долю матчу вирішив єдиний гол в середині другого тайму. Півзахисник господарів Притула подав кутовий, Федорчук продовжив передачу, на неї відгукнувся форвард Львова Ренан, який зрізав м'яч у власні ворота .
Матч так і закінчився з рахунком 1:0 на користь Руха.
Львів зазнав четвертої поразки з початку чемпіонату і з двома очками закріпився на 15-й позиції. А команда Кучука поступово набирає хід і піднімається на 10-е місце турнірної таблиці.
Українська Прем'єр-ліга. 6-й тур.
Рух – Львів – 1: 0
Голи: Ренан (66, автогол).
Рух: Паньків, Карасюк, Федорчук (Лях, 90 + 4), Притула (Кухарук, 86), Климчук (Сич, 90 + 4), Білий, Гагун, Борячук (Карабін, 86), Кузик (Бойчук, 56), Мисик, Мартинюк .
Львів: Ільющенков, Романчук (Крушинський, 81), Махмутович, Якимець, Політило, Брікнер (Альваро, 69), Бусько, Ернест, Чір'як (Довгий, 69), Нич (Ренан, 59), Грисьо (Семенів, 59).
Турнірна таблиця
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті
20
Пропущені
2
Різниця
18
Результати останніх матчів:
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В
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В
2
6
4
1
1
12
4
8
13
Забиті
12
Пропущені
4
Різниця
8
Результати останніх матчів:
Н
В
В
П
В
3
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті
12
Пропущені
6
Різниця
6
Результати останніх матчів:
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П
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В
4
6
4
0
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9
10
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12
Забиті
9
Пропущені
10
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
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В
В
5
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11
5
6
11
Забиті
11
Пропущені
5
Різниця
6
Результати останніх матчів:
П
В
Н
В
В
6
6
3
2
1
7
5
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Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
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В
Н
В
П
7
6
3
1
2
12
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4
10
Забиті
12
Пропущені
8
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
В
8
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті
7
Пропущені
7
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забиті
8
Пропущені
11
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
10
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
П
Н
В
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті
4
Пропущені
12
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
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П
П
П
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