Відмінна робота Монзуль на "класико" і ідеальний тур. Суддівський розбір від Метревелі

Футбольний експерт Михайло Метревелі проаналізував роботу арбітрів на всіх матчах 22 туру чемпіонату України, в якому команди УПЛ можуть нарікати лише на себе

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Спорт Сегодня продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі, всі спірні момент 22-го туру української Прем'єр-ліги – у фокусі відомого футбольного експерта.

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ТОП-5 суддів чемпіонату України:

Михайло Метревелі:

"Самий унікальний тур чемпіонату. Можна констатувати, що в минулому турі до арбітрів не було жодного обгрунтованого питання з боку клубів або уболівальників. Відмінна робота Монзуль на" класико ", з правильно призначеним пенальті в ворота Шахтаря, вірні пенальті в горлових матчах. Той випадок, коли клуби можуть нарікати на результат матчів, але не на роботу арбітрів "

Львів – Олександрія (3: 1)

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арбітр: Олексій Деревінський.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Було багато боротьби і команди досить часто фолили. VAR на поєдинку не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 36-й хвилині шастати увійшов в штрафну і при нанесенні удару впав, вдарившись об набіг ззаду Довгого. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Довгий чисто зіграв в м'яч і не зачепив свого опонента. Підстав для пенальті не було.

На 76-й хвилині Мишенко забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і відмінив взяття воріт. Це вірне рішення. Гравець Олександрії на півкорпуса був ближче до воріт, ніж останній гравець Львова.

оцінка: 8 балів з 10-ти.

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Минай – Десна (3: 1)

арбітр: Віталій Романов.

Для арбітражу поєдинок був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 22-й хвилині Ахмедзаде впав у штрафному після підкату від Тамма. Арбітр зафіксував порушення, поставив пенальті в ворота Десни і показав жовту картку Тамм. Це вірне рішення. Захисник Десни не зіграв в м'яч і чітко вдарив свого суперника ззаду по ногах.

оцінка: 8 балів з 10-ти.

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Ворскла – Зоря (4: 2)

арбітр: Євген Арановський.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди намагалися мало фолити, але був ряд спірних епізодів. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 14-й хвилині Аллахьяр увійшов в штрафну і впав після зіткнення з Різник. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Різник чітко зіграв в м'яч, після чого через нього перечепився форвард Зорі.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

На 83-й хвилині Гладкий впав у штрафному після боротьби з двома захисниками Ворскли. Арбітр дав продовжити гру. Момент неоднозначний, але швидше за арбітр мав рацію. Хріпчук підштовхував форварда Зорі в спину, але візуально цей поштовх навряд чи був такої сили, щоб збити Гладкого з ніг. Момент можна трактувати як звичайну ігрову боротьбу.

На 87-й хвилині Кравчук забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і відмінив взяття воріт. Важкий епізод, в якому арбітри прийняли вірне рішення. Гравець Ворскли заліз в мінімальний офсайд, виставивши вперед плече. Лінії VAR підтвердили рішення бригади арбітрів в полі.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Шахтар – Динамо (0: 1)

арбітр: Катерина Монзуль.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди мало фолили, але був ряд спірних епізодів. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 33-й хвилині Андрієвський впав у штрафному після контакту з боку Антоніо. Арбітр зафіксував фол і поставила пенальті в ворота Шахтаря. Це вірне рішення. Нехай і мінімальний, але контакт між ногою Антоніо і ногою Андрієвського був. А на швидкості і такого контакту вистачило, щоб збити гравця Динамо з ніг. Це фол і справедливий пенальті.

На 65-й хвилині Буяльський впав у штрафному після контакту з Додо. Арбітр дала продовжити гру і була права. Додо виставляв перед собою руки і уперся ними в Буяльського, але це був інстинктивний рух. Якби не воно, то динамівець просто завалився б на гравця Шахтаря, падаючи після спроби зіграти верховий м'яч. Звичайний ігровий епізод.

На 73-й хвилині Мораес впав у штрафному після зіткнення з Родрігесом. Арбітр дала продовжити гру. Це вірне рішення. Форвард Шахтаря почав підбирати ноги і падати ще до контакту з Родрігесом.

оцінка: 8 балів з 10-ти.

Інгулець – Рух (0: 0)

арбітр: Володимир Новохатний.

Матч був складним для арбітражу. Команди багато фолили, грали грубо і намагалися провокувати арбітра на призначення пенальті. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 10-й хвилині Білий пробив головою по воротах, м'яч вдарився в коліно Кринська і вилетів назад в поле, після чого пішов за лицьову лінію. Арбітр показав, що м'яч потрібно вводити ударом від воріт. Це помилка. М'яч вдарився в коліно воротаря Інгульця за лінією воріт. Арбітри цього не помітили. Це був чистий гол, який не побачили арбітри.

/ Фото: официальный сайт УПЛ

На 32-й хвилині Климчук впав у штрафному після боротьби з Салемом. Арбітр зафіксував фол і поставив пенальті в ворота Інгульця. Це вірне рішення. Гравець Руху дуже грамотно підставився під суперника і спровокував його на контакт. Удар по нозі з боку Салема був і це чистий пенальті.

На 60-й хвилині гравці Руху активно сигналізували, що м'яч в штрафний потрапив в руку Синегуба. Арбітр залишив епізод без уваги і дав продовжити гру. Це вірне рішення. М'яч потрапив гравцеві Інгульця в корпус.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Маріуполь – Олімпік (1: 1)

арбітр: Віктор Копієвський.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 25-й хвилині Тейшейра впав у штрафному після боротьби з Очеретько. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Маріуполя. Це вірне рішення. Гравець Маріуполя вдарив суперника по ногах. Чистий пенальті, з призначенням якого азовці навіть не намагалися сперечатися.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Колос – Дніпро-1 (1: 1)

арбітр: Максим Козиряцький.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. На матчі працював VAR.

Розглянути варто один епізод. На 64-й хвилині Чуже впав у штрафному після підніжки з боку Петрова. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка. Петров намагався зіграти вмяч, але не дотягнувся і збив гравця Дніпро-1. Але фол був до штрафного майданчика. Такчто арбітр повинен був призначити штрафний удар на користь дніпрян з досить перспективною позиції.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

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