Батько футболіста Шахтаря захищає країну від орків у лавах ЗСУ

Андрій Борячук у день свого народження поділився відвертою інформацією про батька, який захищає Україну

Батько Борячука служить в ЗСУ / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Донецький Шахтар продовжує свій благодійний тур Shakhtar Global Tour For Peace та 25 квітня зіграє у Туреччині поєдинок проти Антальяспори.

Андрій Борячук / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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У складі гірників зараз виступає вихованець клубу Андрій Борячук, який перебував в оренді у львівському ФК Рух. Сьогодні українському форвардові виповнилося 26 років.

У такий важливий для себе день гравець поділився найпотаємнішим офіційному сайту ФК Шахтар. Борячук розповів, як війна змінила життя його близьких:

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"Дуже сильно змінилося життя, звісно. Складний час, усім в Україні тяжко, і на моїй сім'ї це теж позначилося. Мій батько зараз у Збройних Силах України. Переживаю за маму, що лишилася вдома сама. Благо, брат та його дівчина допомагають їй. Переживаю також про своїх бабусь, дідусів, які теж залишилися там. Сподіваюся, чемпіонат не зникне, а навіть навпаки – вся наша країна після війни розквітне ще більше. Відбудуємо той же Маріуполь, який буде ще красивішим, у якому буде не лише футбол, а й багато інших місць, де діти та городяни зможуть відпочивати та насолоджуватися життям".

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На гравця розраховує головний тренер гірників Роберто Де Дзербі, котрий залишається з командою у скрутний час.