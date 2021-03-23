Помилкове пенальті на користь "Динамо" і неправильно скасований гол "Шахтаря". Суддівський розгляд від Метревелі

Експерт телеканалів "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Спорт Сьогодніпродовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру української Прем'єр-ліги. Всі матчі, всі спірні моменти 19-го туру чемпіонату – у фокусі відомого футбольного експерта.

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ТОП-5 суддів чемпіонату України:

Михайло Метревелі:

Тур в цілому пройшов без суддівських скандалів, але запам'ятався трьома грубими помилками. Причому якщо поставлене пенальті в ворота "Руху" не позначилося на підсумковому рахунку матчу з "Динамо" (кияни впевнено перемогли суперника, але не забили те саме пенальті), то невилучення гравця "Миная" в матчі з "Маріуполем" і сумнівно скасований гол "Шахтаря" у ворота "Львова" стали результативними помилками, які можуть вплинути на підсумкову таблицю УПЛ.

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"Маріуполь" – "Минай" (0:0)

Арбітр: Анатолій Абдула

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди порівняно багато фолили. VAR на матчі не працював.

Основоположними для арбітражу були три епізоди. На 26-й хвилині Ахмедзаде впав у штрафному після підкату з боку Чоботенка. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Захисник "Маріуполя" чітко зіграв у м'яч. Підстав для пенальті не було.

На 73-й хвилині Бондаренко забив гол. Арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Відповідне рішення. Бондаренко заліз в очевидний офсайд на весь корпус.

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На 77-й хвилині Хахльов стрибнув у підкат ззаду і врізався в ноги Топалову, зірвавши небезпечну контратаку. Арбітр показав гравцеві "Миная" жовту картку. Це занадто ліберальне рішення арбітра, яке можна вважати помилковим. Хахльов навіть не намагався зіграти в м'яч, ішов в небезпечний підкат ззаду і зривав потенційно гольову атаку. І пощастило, що Топалов у цьому епізоді не отримав пошкодження. Це чиста червона картка, яку мав показати арбітр.

Оцінка: 7 балів з 10

"Десна" – "Дніпро-1" (0:2)

Арбітр: Катерина Монзуль

Матч був легкий для арбітражу. Команди мало фолили і намагалися грати чисто. На матчі працював VAR.

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Розглянути варто один епізод. На 75-й хвилині Ігнатенко на фланзі перед штрафним пішов у підкат і вдарив ззаду по ногах Тамма. Арбітр дала продовжити гру. Це помилка. Гравець "Дніпро-1" порушив правила і повинен був отримати жовту картку за небезпечну гру, а "Десна" мала пробивати перспективний штрафний.

Оцінка: 7 балів з 10

"Ворскла" – "Олімпік" (3:0)

Арбітр: Ярослав Козик

Матч був легкий для арбітражу. Команди грали коректно і без грубощів. VAR на матчі не працював.

Матч не мав спірних епізодів. Моментів, що вимагають детального розгляду, не було.

Оцінка: 8 балів з 10

"Інгулець" – "Олександрія" (1:0)

Арбітр: Володимир Новохатній

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили і вели багато боротьби. VAR на матчі не працював.

Головними для арбітражу були три епізоди. На 2-й хвилині Бартулович прийняв м'яч у штрафному і врізався в стегно Калюжному. Арбітр дав продовжити гру. Це слушне рішення. Гравець "Олександрії" не йшов на фол і не перекривав траєкторію руху для Бартуловича. Той сам врізався гравця "Олександрії", що стояв.

На 42-й хвилині під час навісу в штрафному Сітчінава впав після боротьби з Мірошниченком. Арбітр зафіксував фол з боку гравця "Інгульця" і призначив штрафний удар на користь "Олександрії". Це правильно. Сітчінава занадто активно допомагав собі руками в боротьбі й уцілив суперникові в обличчя.

На 93-й хвилині Бабогло в штрафному в боротьбі за м'яч врізався в Щедрого. Арбітр дав продовжити гру. Складний епізод, але, скоріше, арбітр мав рацію. Щедрий відпустив від себе м'яч і не міг продовжити атаку. Гра Бабогло була жорсткою, але він зіграв у корпус, і цю боротьбу можна трактувати як таку, що була в межах правил.

Оцінка: 8 балів з 10

"Львів" – "Шахтар" (3:2)

Арбітр: Микола Балакін

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди порівняно багато фолили. VAR на матчі не працював.

Головними для арбітражу були два епізоди. На 34-й хвилині Мораес забив гол. Арбітр скасував взяття воріт і зафіксував офсайд. Це сумнівне рішення. На повторах було видно, що Мораес перебуває на одній лінії з останнім захисником "Львова". Можливо, з позиції бокового арбітра був кращий огляд, але він прийняв інше рішення, хоча телевізійний стоп-кадр підтверджує зворотне.

На 71-й хвилині Трубін у штрафному намагався вибити м'яч з-під ніг Шини і зрештою збив форварда "Львова". Арбітр призначив пенальті у ворота "Шахтаря" і показав голкіперу жовту картку. Абсолютно правильне рішення. Розбирати справедливість призначення пенальті немає сенсу – воно було очевидне. Важливо відзначити, що арбітр розібрався в ситуації і показав Трубіну жовту, а не червону картку, оскільки голкіпер намагався зіграти в м'яч. Тож це не було так званим фолом останньої надії, за який показують червону картку.

Оцінка: 7 балів з 10

"Динамо" – "Рух" (3:0)

Арбітр: Максим Козиряцький

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. На матчі працював VAR.

Для арбітражу основним був один епізод. На 7-й хвилині Миколенко пробивав по воротах, і в штрафному м'яч попав у руку Карасюку. Арбітр зафіксував порушення і поставив пенальті в ворота "Руха". Після підказки асистента VAR і тривалого самостійного перегляду повторення арбітр залишив попереднє рішення чинним, і це була помилка. М'яч дійсно влучив у руку Карасюкові, але в руку, притиснуту до корпусу – вона не збільшувала обсяг тіла. Це не можна трактувати як гру рукою, тож арбітру варто було скасувати своє попереднє рішення і дати командам продовжити гру.

Оцінка: 7 балів з 10

"Колос" – "Зоря" (1: 0)

Арбітр: Дмитро Кривушкін

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Основними для арбітражу були два епізоди. На 34-й хвилині Громов упав у штрафному після боротьби з Гавришем. Арбітр дав продовжити гру і мав рацію. Це була звичайна ігрова боротьба без порушень.

На 86-й хвилині Аллах'яр упав на фланзі перед штрафним. Арбітр показав гравцеві "Зорі" жовту картку за симуляцію. Абсолютно правильне рішення. Аллах'яр падав з власної ініціативи, контакту з боку гравців "Колоса" не було й близько.

Оцінка: 8 балів з 10

Рейтинг суддів української Прем'єр-ліги:

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