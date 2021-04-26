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Помилково зарахований гол Олександрії і подвійна помилка суддів проти Маріуполя. Суддівський розбір від Метревелі

26 квітня, 15:59

Михайло Метревелі Михайло Метревелі

Футбольний експерт Михайло Метревелі проаналізував роботу арбітрів у всіх семи матчах 23-го туру чемпіонату України

Михайло Метревелі

Михайло Метревелі

Експерт телеканалів "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Спорт Сьогодні продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі, всі спірні момент 23го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

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Михайла Метревелі:

"Боротьба за підсумковий розподіл позицій в турнірній таблиці УПЛ триває, в зв'язку з чим зростає і кількість спірних епізодів в матчах за участю арбітрів. У звітному турі можна виділити два важких для арбітражу матчі. Причому, якщо в матчі Олександрія – Шахтар є сумніви стосовно правильності другого забитого гола, але можна послатися на недосконалість VAR, то те, що відбувалося в матчі Маріуполь – Рух, важко пояснити. Романов не зарахував чистий гол Маріуполя і при цьому поставив у ворота азовців пенальті в епізоді, коли до штрафного майданчика залишався добрий метр. У результаті дві результативні помилки арбітра дозволили Руху впевнено вибратися із зони вильоту".

ТОП-5 суддів чемпіонату України:

Маріуполь – Рух (0:3)

Арбітр: Віталій Романов.

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Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 65-й хвилині Чоботенко збив Борячука, що тікав один-на-один з воротарем. Арбітр призначив пенальті у ворота Маріуполя і показав Чоботенко червону картку. Це вкрай спірне рішення. Фол однозначно був, але судячи з повторів, він був до штрафного майданчика. Так що арбітр повинен був призначати штрафний удар, а не пенальті.

На 81-й хвилині Топалов забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і скасував взяття воріт. Це помилка. Топалов знаходився на одній лінії з останнім захисником Руху. Гол повинен був бути зарахований. Арбітр допустив дві результативні помилки проти однієї команди.

Оцінка: 6 балів з 10-ти.

Колос – Ворскла (3:0)

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Арбітр: Ігор Пасхал.

Матч був досить складним для арбітражу. Команди багато фолили і чинили тиск на арбітра. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 10-й хвилині м'яч у штрафному після рикошету потрапив в руку Чурко. Арбітр дав продовжити гру і мав рацію. Торкання м'яча руки було, але рука знаходилася в природному положенні і відстань до м'яча було мінімальним. Це випадкове потрапляння, яке не можна трактувати як гру рукою.

На 65-й хвилині Ісаєнко виходив один-на-один і з воротарем і в штрафний його збив Яворський. Арбітр призначив пенальті у ворота Ворскли і показав захисникові жовту картку. Повністю правильне рішення арбітра. Яворський намагався зіграти в м'яч, але не дотягнувся і вдарив Ісаєнко в стегно. Контакт був, так що це пенальті, і так як захисник Ворскли намагався зіграти в м'яч, то це жовта картка, а не червона.

Оцінка: 9 балів з 10-ти.

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Дніпро-1 – Минай (3:0)

Арбітр: Юрій Іванов.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди намагалися мало фолити, але був ряд спірних епізодів. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були три епізоди. На 15-й хвилині Булеца впав у штрафному після боротьби з суперником. Арбітр дав продовжити гру, але після консультації з асистентом VAR і самостійного перегляду повтору, змінив рішення і призначив пенальті у ворота Миная. Це вірне рішення. Ткачук штовхнув Булеца в спину. Поштовх був несильний, але його вистачило, щоб збити гравця дніпрян з ніг.

На 43-й хвилині Чуже пробив по воротах і м'яч в штрафний потрапив в руку Маембе. Арбітр відразу призначив пенальті у ворота Миная і показав Маембе жовту картку. Це вірне рішення. Рука була виставлена в сторону, збільшувала обсяг тіла і відстань дозволяло гравцеві зреагувати і прибрати руку за спину. Другий справедливо призначений пенальті у ворота закарпатців.

На 65-й хвилині Ткачук забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт, але після перегляду VAR зафіксував офсайд у Ткачука і скасував гол. Складний епізод, але арбітр прийняв правильне рішення. У момент удару Матіча, після якого м'яч рикошетом і відскочив до Ткачуку, гравець Миная дійсно був в мінімальному офсайді.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Львів – Десна (1:0)

Арбітр: Євген Арановський.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 69-й хвилині Калитвинцев впав у штрафному після боротьби з Якимцем. Арбітр витримав невелику паузу і призначив пенальті у ворота Львова. Це вірне рішення. Гравець Львова штовхав свого суперника в спину.

На 93-й хвилині Якимець в дуже грубому підкаті ззаду влетів в ноги Картушова. Арбітр відразу показав гравцеві Львова пряму червону картку. Це вірне рішення. Якимець зіграв нерозумно і з ризиком нанесення травми супернику. Це чиста червона картка.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Зоря – Олімпік (2:1)

Арбітр: Максим Козиряцький.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили і був важкий для оцінки арбітра епізод. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 11-й хвилині Зотько в штрафний заблокував йшов в прорив Кочергіна. Арбітр моментально зафіксував фол і поставив пенальті в ворота Олімпіка. Це вірне рішення. Захисник донеччан виставляв руку і зупиняв нею нападника Зорі.

На 53-й хвилині Тейшейра впав у штрафному після боротьби з Фаворова. Арбітр взяв невелику паузу, після якої вказав на 11-метрову позначку і показав гравцеві Зорі жовту картку. Момент складний і неоднозначний. Повтори показали, що Фаворов злегка підштовхував свого опонента. Хоча поштовх навряд чи був сильним і Тейшейра домалював момент. Момент 50 на 50, так що говорити про помилку арбітра не варто. Формальний привід для пенальті все ж був.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Олександрія – Шахтар (2:0)

Арбітр: Сергій Бойко.

Для арбітражу матч був середньої тяжкості. У матчі був ряд спірних епізодів і одна з команд намагалася чинити тиск на арбітра. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 39-й хвилині м'яч після подачі з кутового у штрафному потрапив в руку Тете. Арбітр дав продовжити гру, але після підказки від асистента VAR і самостійного перегляду повтору, змінив рішення і призначив пенальті у ворота Шахтаря. Це вірне рішення. Рука Тете була виставлена в сторону, збільшувала обсяг тіла і перешкодила Банада прийняти м'яч.

На 54-й хвилині шастати забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт і VAR підтвердив це рішення. Важко говорити однозначно, але, схоже, що арбітри помилились. Повтори в ТБ-трансляції не дають однозначної відповіді, але склалося враження, що сновигають заліз в невеликій офсайд. Хоча, можливо, у асистентів VAR були повтори кращої якості, за якими вони і прийняли рішення.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Динамо – Інгулець (5:0)

Арбітр: Микола Балакін.

Матч був легким для арбітражу. Команд грали коректно і без особливої грубості. На матчі працював VAR.

Епізодів, які потребують детального розгляду, в матчі не було.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Читайте також: Помилковий пенальті на користь Динамо і невірно скасований гол Шахтаря.

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