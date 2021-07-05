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Олімпік припинить існування – його місце в Прем'єр-лізі займе Минай

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 липня, 22:25
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Президент донецького клубу не зміг знайти додаткове фінансування і незабаром оголосить про розпуск команди. Замість них в наступному розіграші Прем'єр-ліги зіграє Минай
"Олімпік" Донецьк
"Олімпік" Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Донецький Олімпік, швидше за все, припинить своє існування і не зіграє в наступному сезоні Прем'єр-ліги. Його місце в дивізіоні займе Минай , Що вилетів в Першу лігу за підсумками минулого сезону.

Про це в своєму Telegram-каналі написав колишній прес-аташе клубу Олег Барков.

"Владислав Гельзін вже відпочив, повернувся до Києва, але знайти додаткові джерела фінансування, судячи з усього, не вдалося. На 99% клуб не зіграє в новому сезоні УПЛ і взагалі припинить своє існування. До подачі заявки на сезон у клубу всього тиждень, а команда досі навіть не вийшла з відпустки.

У клубу на контракті залишилося всього сім футболістів: Бетім Альімі, Андрій Чекотун, Ігор Снурніцин, Євген Цимбалюк, Таллес Бренер, Екра і Нкенг. Є ще Векляк і Альваренга, але вони ось-ось можуть підписати контракти зі Львовом і Рухом відповідно", – написав Барков.

Він зазначив, що у клубу немає заборгованості перед гравцями і персоналом. Додамо, що Олімпік в минулому сезоні фінішував на 13-му місці, а Минай був 14-м.

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