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Нокдаун українського гравця: Степаненко переніс жорстке зіткнення і займається боксом

5 лютого, 16:40

Олена Павлова Олена Павлова

Просто дивом ніхто з учасників інциденту в Туреччині не постраждав

У п'ятницю чемпіон України "Шахтар" провів останній матч на зборах в Туреччині, обігравши боснійський "Борац" з рахунком 2:0. Однак багато вболівальників "гірників" ще перебувають під враженням від жахливого зіткнення півзахисника донецької команди Тараса Степаненка та 27-річного хавбека "Маріуполя" Дмитра Мишнева (2:2).

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В одному з ігрових епізодів футболісти жорстко зіткнулися головами й опинилися на землі. Просто дивом ніхто з учасників інциденту не постраждав.

"Як каже мій тренер з боксу: "Сильний не той, хто не падав, а той, хто падав і вставав", – прокоментував епізод Степаненко і виклав відео зіткнення в своєму Instagram.

Після зустрічі з "Борацем" донеччани повертаються в Україну, де продовжать підготовку до відновлення сезону і поєдинків проти "Маккабі" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Вони пройдуть 18 і 25 лютого.

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Раніше стало відомо, що в готелі "Шахтаря" Гай Річі знімає фільм з Джейсоном Стейтемом.

Також ми писали, що "Шахтар" допоможе Хорватії подолати наслідки землетрусу.

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