Нічия влаштувала всіх. Чорноморець і Львів набрали перші очки за три тури

Матч в Одесі завершився внічию 1:1, яка перервала двоматчеву серію поразок обох команд
Матч 12-го туру УПЛ Чорноморець - Львів / Фото: официальный сайт УПЛ
Поєдинок аутсайдерів в Одесі завершував суботню програму 12-го туру чемпіонату України .
Обом командам, як ковток повітря, була необхідна перемога у звітному матчі.
У першій половині гри активніше в атаці грали господарі поля, але по-справжньому небезпечних моментів було створено вкрай мало.
На другий тайм молоді гравці Чорноморця вийшли з єдиною метою досягти бажаного результату. І на 71-й хвилині гри фортуна посміхнулася "морякам".
Смирний перед штрафним суперника відпасував на Михайленка, який завдав удару – після рикошету від Лекі м'яч в залетів у ворота Ільющенкова – 1:0.
Підопічні Дулуба відігралися через кілька хвилин. Після навісу з правого флангу м'яч в ворота Кучерука забив Ернест.
У час, що залишився обидва суперники мали шанси вирвати перемогу, але м'яч або влучав у поперечину, або йшов вище воріт.
Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.
Чорноморець – Львів – 1: 1
Голи: Михайленко (71) – Ернест (77)
Чорноморець: Кучерук, Дубко, Біловар, Вантух, Путря, Кузик (Авагімян, 70), Михайленко, Вачіберадзе (Ісаєнко, 69), Смирний, Цітаішвілі, Бугай (Ванат, 70).
Львів: Ільющенков, Брікнер, Романчук, Лека, Якимець (Ременяк, 59), Чір'як (Нич, 59), Довгий, Зозуля (Грисьо, 75), Ернест, Політило, Альваро (Семенів, 67).
Чорноморець і Львів заробили по одному балу в Одесі і піднялися на одну сходинку в турнірній таблиці.
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