Не чекали: фанати Динамо гаряче зустріли команду біля бази

Фанати "Динамо" / Фото: Facebook
В неділю ввечері Динамо стало чемпіоном країни, перервавши 4-річну гегемонію Шахтаря. Зустріч зі скромним Інгульцем кияни провели без глядачів, однак вболівальники знайшли спосіб привітати команду з золотими медалями.
Група ультрас приїхала до бази клубу в Кончі-Заспі і влаштувала для "біло-блакитних" гарячий прийом. Після гучних скандувань фанатів і фаєр-шоу футболісти і тренери вийшли з автобуса, щоб почути слова підтримки. Відеоролик зустрічі розмістили на клубному YouTube-каналі Динамо під назвою "Подяка від справжніх уболівальників".
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Нагадаємо, деякі фанатські угруповання критикували призначення колишнього "гірника" Мірчі Луческу на пост наставника Динамо і відмовлялися підтримувати клуб. На цьому грунті досі періодично виникають конфлікти.
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Дізнайтеся, скільки Луческу заробив для Динамо . Київська команда разом з "золотом" УПЛ завоювала і путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2021/2022, а з нею і солідний бонус у розмірі майже 32 мільйонів євро.
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