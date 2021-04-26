Не чекали: фанати Динамо гаряче зустріли команду біля бази

Після дострокової перемоги в чемпіонаті України особливо активні шанувальники київського клубу особисто привітали футболістів і тренерів яскравим фаєр-шоу

Фанати "Динамо" / Фото: Facebook

В неділю ввечері Динамо стало чемпіоном країни, перервавши 4-річну гегемонію Шахтаря. Зустріч зі скромним Інгульцем кияни провели без глядачів, однак вболівальники знайшли спосіб привітати команду з золотими медалями.

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Група ультрас приїхала до бази клубу в Кончі-Заспі і влаштувала для "біло-блакитних" гарячий прийом. Після гучних скандувань фанатів і фаєр-шоу футболісти і тренери вийшли з автобуса, щоб почути слова підтримки. Відеоролик зустрічі розмістили на клубному YouTube-каналі Динамо під назвою "Подяка від справжніх уболівальників".

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Нагадаємо, деякі фанатські угруповання критикували призначення колишнього "гірника" Мірчі Луческу на пост наставника Динамо і відмовлялися підтримувати клуб. На цьому грунті досі періодично виникають конфлікти.

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Дізнайтеся, скільки Луческу заробив для Динамо . Київська команда разом з "золотом" УПЛ завоювала і путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2021/2022, а з нею і солідний бонус у розмірі майже 32 мільйонів євро.

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