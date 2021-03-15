"Не Гельзіну після договірних матчів говорити про етику": продовження скандалу навколо "Олімпіка"

В українському футболі триває протистояння "Олімпіка" і суддівського корпусу Асоціації футболу. Епопея почалася після того, як президент "Олімпіка" з матами увірвався в прямий ефір після поразки від "Шахтаря". Власник клубу Владислав Гельзін спробував підняти колег проти "суддівського свавілля", але великої підтримки не дочекався.

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А на критичні слова боса "Олімпіка" вирішив відповісти глава Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка. У коментарі "Профутбол Digital" він нагадав Гельзіну про його недавні гріхи з договірними матчами:

"Я не збираюся сперечатися з Гельзіним. Він – не мій керівник, не мій суддя, а президент клубу, чиї команди були дискваліфіковані за матчі з фіксованим результатом. Більше 50 ігор його клубу знаходилося на радарі УЄФА. Гельзін може говорити про все, про що завгодно, але не про етику. Я можу зрозуміти, чому він злий на мене. Свого часу я зупинив один з його видів діяльності. Так же може бути? Думаю, що я говорю про очевидні речі".

Тим часом, глава футбольних арбітрів України пообіцяв Гельзіну жорстке покарання.

Дивіться, як "Олімпік" зазнав третьої поразки поспіль – від "Олександрії":

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