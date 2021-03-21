Не бути "Зорі" в ЛЧ: Луганськ став жертвою "другого Шевченка" з "Колоса"

"Колос" не дав "Зорі" наблизитися до другого місця, обігравши луганців у Ковалівці 1:0

Недільна поразка "Шахтаря" від "Львова" 2:3 подарувала шанс "Зорі" наблизитися до "гірників" і поборотися з ними за друге місце в Прем'єр-лізі і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Однак луганська команда подарунком долі не скористалася і в останньому матчі 19-го туру УПЛ програла в Ковалівці "Колосу" 0:1.

Єдиний у цьому матчі м'яч на 42-й хвилині забив 32-річний ексдинамівець Володимир Лисенко, якого 14 років тому президент столичного клубу Ігор Суркіс називав не інакше як другим Шевченком.

"Колос" – "Зоря" 1:0

Відео голу Лисенка

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"Колос" – "Зоря" – 1:0

Гол: Лисенко (42)

"Колос": Волинець – Чорноморець, Гавриш, Петров, Золотов – Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Мілько, 27), Чурко (Ільїн, 74) – Костишин (Смирний, 74) – Лисенко (Ісаєнко, 85)

"Зоря": Васіль – Жуніньо (Циганікс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Іванісеня, Хомченовський – Назарина – Кочергін, Громов (Кабаєв, 68), Юрченко – Гладкий (Шахаб, 68), Аллах'яр

Попередження: Костишин (37), Золотов (61), Волинець (90+3), Смирний (90+4) – Кочергін (35), Назарина (50), Аллах'яр (86)

Після цієї поразки від "Колоса" "Зоря" залишилася на третьому місці УПЛ з 7-очковим відставанням від "Шахтаря". При цьому у луганців є гра в запасі.

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