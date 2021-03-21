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Не бути "Зорі" в ЛЧ: Луганськ став жертвою "другого Шевченка" з "Колоса"

21 березня, 21:33

Олег Люлька Олег Люлька

"Колос" не дав "Зорі" наблизитися до другого місця, обігравши луганців у Ковалівці 1:0

Недільна поразка "Шахтаря" від "Львова" 2:3 подарувала шанс "Зорі" наблизитися до "гірників" і поборотися з ними за друге місце в Прем'єр-лізі і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Однак луганська команда подарунком долі не скористалася і в останньому матчі 19-го туру УПЛ програла в Ковалівці "Колосу" 0:1.

Єдиний у цьому матчі м'яч на 42-й хвилині забив 32-річний ексдинамівець Володимир Лисенко, якого 14 років тому президент столичного клубу Ігор Суркіс називав не інакше як другим Шевченком.

"Колос" – "Зоря" 1:0
Відео голу Лисенка

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"Колос" – "Зоря" – 1:0
Гол: Лисенко (42)
"Колос": Волинець – Чорноморець, Гавриш, Петров, Золотов – Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Мілько, 27), Чурко (Ільїн, 74) – Костишин (Смирний, 74) – Лисенко (Ісаєнко, 85)
"Зоря": Васіль – Жуніньо (Циганікс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Іванісеня, Хомченовський – Назарина – Кочергін, Громов (Кабаєв, 68), Юрченко – Гладкий (Шахаб, 68), Аллах'яр
Попередження: Костишин (37), Золотов (61), Волинець (90+3), Смирний (90+4) – Кочергін (35), Назарина (50), Аллах'яр (86)

Після цієї поразки від "Колоса" "Зоря" залишилася на третьому місці УПЛ з 7-очковим відставанням від "Шахтаря". При цьому у луганців є гра в запасі.

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Позиція
Команда
І
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Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
18
9
5
4
31
14
17
32
Забиті 31
Пропущені 14
Різниця 17
Результати останніх матчів: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
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20
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Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
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26
19
7
29
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
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Забиті 25
Пропущені 30
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ІнгулецьІнгулецьІнг
19
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Забиті 17
Пропущені 24
Різниця -7
Результати останніх матчів: В В Н П Н
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МаріупольМаріупольМар
19
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17
28
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18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
17
4
3
10
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Забиті 14
Пропущені 39
Різниця -25
Результати останніх матчів: В П П П В
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Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
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13
Забиті 15
Пропущені 34
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Результати останніх матчів: П П В П Н

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відео голів чемпіонат України Зоря Луганськ Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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