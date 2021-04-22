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Наговорив на штраф у 150 тисяч! Десна заплатить за скандальну фразу про виродків

22 квітня, 16:54

Олена Павлова Олена Павлова

Тренер воротарів Десни Юрій Овчаров дискваліфікований на 5 матчів за расизм і образу футболістів луганської Зорі, а чернігівський клуб оштрафований

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ завершив розслідування щодо матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги Зоря – Десна (2:1). Тоді в трансляцію поєдинку потрапило образливе висловлювання з расистським підтекстом з боку лави запасних чернігівської команди: "Виродків понабирали, бл..., чернож..."

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Тоді луганчани коротко заявили, що чекають реакцію Комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу. Також Зоря просила виявити конкретного винуватця і покарати його, при цьому не вимагаючи накласти санкції на Десну. Однак в українській федерації розсудили по-іншому.

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"Комітет етики ідентифікував, що це було з боку лави запасних Десни. Потім було питання визначення конкретної особи. Вони дійшли висновку після низки накладень звуку і відео, що це був тренер воротарів Десни Юрій Овчаров. Прислали це Десні, клуб заперечує, що це Овчаров. Вважає, що немає достатніх підстав. Ми заслухали позицію комітету на минулому засіданні. Звернулися до експертного центру МВС з проханням провести експертизу, зіставити голос Овчарова з цим фрагментом", – сказав секретар КДК Ігор Грищенко Профутбол.

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"На жаль, комплексну експертизу МВС не вдалося зробити, тому що дуже короткий запис фрази расистського характеру. Але експерт МВС каже, що є ознаки схожості голосу Овчарова з тим, що на записі. Це тільки надало комфортну впевненість членам КДК, що це Овчаров. Прийнято рішення покарати Десну і Овчарова. З огляду на те, що тренер жодного разу не був покараний за неналежну поведінку, його дискваліфікували на 5 матчів. А клуб оштрафували на 150 тисяч гривень".

На цей момент Десна займає п'яте місце в УПЛ і веде боротьбу з Зорею і Ворсклою за третю позицію. У минулому турі Ворскла обіграла Зорю і може залишити її без "бронзи".

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забиті 33
Пропущені 20
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забиті 29
Пропущені 21
Різниця 8
Результати останніх матчів: Н В Н В В
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забиті 31
Пропущені 34
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
МаріупольМаріупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П В Н П
10
ЛьвівЛьвівЛьв
21
6
3
12
20
47
-27
21
Забиті 20
Пропущені 47
Різниця -27
Результати останніх матчів: В П П В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
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8
20
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20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
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13
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Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
13
МинайМинайМин
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4
6
12
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37
-22
18
Забиті 15
Пропущені 37
Різниця -22
Результати останніх матчів: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: Н В П П П

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