Наговорив на штраф у 150 тисяч! Десна заплатить за скандальну фразу про виродків

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ завершив розслідування щодо матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги Зоря – Десна (2:1). Тоді в трансляцію поєдинку потрапило образливе висловлювання з расистським підтекстом з боку лави запасних чернігівської команди: "Виродків понабирали, бл..., чернож..."

Реклама

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Тоді луганчани коротко заявили, що чекають реакцію Комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу. Також Зоря просила виявити конкретного винуватця і покарати його, при цьому не вимагаючи накласти санкції на Десну. Однак в українській федерації розсудили по-іншому.

Читайте також: Зіпсували день народження: Минай сенсаційно обіграв Десну в чемпіонаті України

"Комітет етики ідентифікував, що це було з боку лави запасних Десни. Потім було питання визначення конкретної особи. Вони дійшли висновку після низки накладень звуку і відео, що це був тренер воротарів Десни Юрій Овчаров. Прислали це Десні, клуб заперечує, що це Овчаров. Вважає, що немає достатніх підстав. Ми заслухали позицію комітету на минулому засіданні. Звернулися до експертного центру МВС з проханням провести експертизу, зіставити голос Овчарова з цим фрагментом", – сказав секретар КДК Ігор Грищенко Профутбол.

Реклама

"На жаль, комплексну експертизу МВС не вдалося зробити, тому що дуже короткий запис фрази расистського характеру. Але експерт МВС каже, що є ознаки схожості голосу Овчарова з тим, що на записі. Це тільки надало комфортну впевненість членам КДК, що це Овчаров. Прийнято рішення покарати Десну і Овчарова. З огляду на те, що тренер жодного разу не був покараний за неналежну поведінку, його дискваліфікували на 5 матчів. А клуб оштрафували на 150 тисяч гривень".

На цей момент Десна займає п'яте місце в УПЛ і веде боротьбу з Зорею і Ворсклою за третю позицію. У минулому турі Ворскла обіграла Зорю і може залишити її без "бронзи".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама