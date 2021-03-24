На "Шахтар" – "Динамо" в Києві вже продають квитки. Хто зможе потрапити на стадіон?

У чемпіонаті країни "Динамо" відірвалося від "Шахтаря" вже на сім очок. Шанс змінити ситуацію у "гірників" буде 17 квітня, коли принципові суперники зустрінуться в очному протистоянні. Розпочнеться воно на НСК "Олімпійський" о 19:30. Сьогодні почався продаж квитків на наше "Ель Класико".

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Попередньо матч повинен пройти з глядачами, пише офіційний сайт "Шахтаря". Остаточне рішення залишається за техногенної комісією міста Києва. Якщо карантинні обмеження в Києві продовжать і гра відбудеться без глядачів, ФК "Шахтар" компенсує вболівальникам кошти за квитки.

В першу чергу клуб почав продаж квитків на поєдинок для зареєстрованих користувачів. Він пройде в кілька етапів:

1-й етап (з 24 по 28 березня). Пріоритетний продаж для передплатників Shakhtar Club.

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2-й етап (29-30 березня). Продаж для уболівальників, які відвідали два або більше домашніх матчів "Шахтаря" в поточному сезоні ("Інтер", "Рух", "Маккабі", "Зоря", "Десна"), а також для всіх, хто купляв квитки на гру "Шахтар" – "Рома".

3-й етап (31 березня – 1 квітня). Продаж для тих, хто відвідав хоча б один домашній матч в поточному сезоні.

4-й етап. Продаж для зареєстрованих уболівальників ФК "Шахтар".

Вільний продаж квитків почнеться в тому випадку, якщо залишаться вільні місця. Придбати квитки можна онлайн на shakhtar.com і в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store). Діє обмеження за кількістю: два квитки в руки.

Поки що Каштру вважає, що "Шахтар" ще може стати чемпіоном за однієї умови.

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Згадаймо, як "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в битві за Суперкубок:

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