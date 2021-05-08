На форварда Динамо претендують італійські клуби. І грошей дають чимало

Молодий форвард Владислав Супряга продовжує цікавити команди Серії А, тоді як в Києві Мірча Луческу йому не бачить місця в стартовому складі

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Чемпіонат України наближається до завершення, і багато клубів вже замислюються про майбутнє. У тому числі і свіжоспечені чемпіони з Динамо. Президент "біло-блакитних" Ігор Суркіс вже сказав, що незабаром обговорить з Мірчею Луческу трансферні плани. Один з тих, хто може покинути Київ, – нападник Владислав Супряга.

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Нині 21-річний Супряга залишається в сфері інтересів італійських команд. Ведучі YouTube-каналу Та Те Таке повідомили, що переговори про нього ведуть Фіорентина і Торіно. Також придивляється до хлопця і Верона. Причому, сума трансферу може скласти 7-8 мільйонів євро. Цікаво, що на Апеннінах хлопця вважають дуже талановитим і думають, що він просто не хоче грати за Динамо. Мовляв, тому й не потрапляє в основний склад.

Нагадаємо, в минулому році Супрягу дуже хотіла купити італійська Болонья і навіть давала за нього 10 мільйонів євро. Однак Суркіс хотів отримати 12-15 мільйонів. Тепер же ціна на Влада помітно впала, оскільки в цьому сезоні він рідко проявляє себе.

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Тим часом, конкурент Зінченка в боротьбі за серце Влади Седан визнаний найкращим в Україні.

Згадаймо, як Супряга забивав у ворота бельгійського Гента в кваліфікації Ліги чемпіонів: