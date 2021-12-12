"Моряки" обіграли Металіст 1925, у відповідь на розгром фанами свого автобуса

Поєдинок Чорноморець – Металіст 1925 року відкривав недільну програму 18-го туру чемпіонату України .
Дві команди підійшли до звітного поєдинку із неприємними програшними серіями. Але якщо у одеситів вона триває три матчі, то у харків'ян становила п'ять поєдинків.
За кілька годин до зустрічі автобус Чорноморця зазнав нападу з боку невідомих осіб, як повідомив Мeta-ratings.com. Внаслідок хуліганських дій було побито заднє скло та пошкоджено корпус автобуса.
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Футболісти Чорноморця могли відповісти агресивним фанам лише своєю грою у матчі проти Металіста 1925 року.
І вже на п'яту хвилину зустрічі "моряки" вели в рахунку 2:0.
Першим відправив м'яч у сітку воріт харків'ян лідер Чорноморця Артур Авагімян. Атакуючий півзахисник завершив сольний ривок ударом у дальній кут.
А подвоїв рахунок у матчі ветеран українського футболу Сергій Кравченко. Капітан Чорноморця впіймав відскок після удару Цітаішвілі та пробив у лівий верхній кут.
Відіграти один м'яч харків'яни зуміли після сумнівного пенальті. Захисник "моряків" Дубко підсковзнувся на мокрому полі та завалив Марлісона.
Удар з "точки" бразильського форварда був точний – 2:1.
Наприкінці поєдинку одесити забили третій м'яч у ворота Металіста 1925, але оскільки Бугай знаходився в офсайді взяття скасували.
Підсумок зустрічі – перемога Чорноморця з рахунком 2:1.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-Ліга. 18-й тур.
Чорноморець – Металіст 1925 – 2:1
Голи: Авагімян, 3, Кравченка, 6 – Марлісон, 57 (пін.)
Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко (Кадірі, 67), Біловар, Путря (Вантух, 78) – Авагімян (Брагару, 78), Смирний, Кравченко, Цитаішвілі – Ісаєнко (Білошевський, 87) – Ванат (Бугай, 67).
Металіст 1925: Сидоренко – Ченбай, Шершень, Ткачук, Єрмаков – Габелок – Ременюк, Задерака, Криськів (Батюшин, 80), Савін (Фабіньйо, 80) – Марлісон (Островський, 87).
Чорноморець зумів здобути третю перемогу у чемпіонаті та піднятися на 13-те місце у турнірній таблиці. А харківський клуб збільшив свою програшну серію до шести поєдинків, але за рахунок очкового запасу втримався на 10-му рядку.