"Моряки" обіграли Металіст 1925, у відповідь на розгром фанами свого автобуса

Одеський Чорноморець йде на зимові канікули після домашньої перемоги 2:1 над харківським Металістом 1925

Чорноморець у матчі з Металістом 1925 року здобув свою третю перемогу в чемпіонаті / Фото: официальный сайт УПЛ

Поєдинок Чорноморець – Металіст 1925 року відкривав недільну програму 18-го туру чемпіонату України .

Дві команди підійшли до звітного поєдинку із неприємними програшними серіями. Але якщо у одеситів вона триває три матчі, то у харків'ян становила п'ять поєдинків.

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За кілька годин до зустрічі автобус Чорноморця зазнав нападу з боку невідомих осіб, як повідомив Мeta-ratings.com. Внаслідок хуліганських дій було побито заднє скло та пошкоджено корпус автобуса.

Футболісти Чорноморця могли відповісти агресивним фанам лише своєю грою у матчі проти Металіста 1925 року.

І вже на п'яту хвилину зустрічі "моряки" вели в рахунку 2:0.

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Першим відправив м'яч у сітку воріт харків'ян лідер Чорноморця Артур Авагімян. Атакуючий півзахисник завершив сольний ривок ударом у дальній кут.

А подвоїв рахунок у матчі ветеран українського футболу Сергій Кравченко. Капітан Чорноморця впіймав відскок після удару Цітаішвілі та пробив у лівий верхній кут.

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Відіграти один м'яч харків'яни зуміли після сумнівного пенальті. Захисник "моряків" Дубко підсковзнувся на мокрому полі та завалив Марлісона.

Удар з "точки" бразильського форварда був точний – 2:1.

Наприкінці поєдинку одесити забили третій м'яч у ворота Металіста 1925, але оскільки Бугай знаходився в офсайді взяття скасували.

Підсумок зустрічі – перемога Чорноморця з рахунком 2:1.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 18-й тур.

Чорноморець – Металіст 1925 – 2:1

Голи: Авагімян, 3, Кравченка, 6 – Марлісон, 57 (пін.)

Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко (Кадірі, 67), Біловар, Путря (Вантух, 78) – Авагімян (Брагару, 78), Смирний, Кравченко, Цитаішвілі – Ісаєнко (Білошевський, 87) – Ванат (Бугай, 67).

Металіст 1925: Сидоренко – Ченбай, Шершень, Ткачук, Єрмаков – Габелок – Ременюк, Задерака, Криськів (Батюшин, 80), Савін (Фабіньйо, 80) – Марлісон (Островський, 87).

Чорноморець зумів здобути третю перемогу у чемпіонаті та піднятися на 13-те місце у турнірній таблиці. А харківський клуб збільшив свою програшну серію до шести поєдинків, але за рахунок очкового запасу втримався на 10-му рядку.