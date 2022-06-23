"Мені воно до ср*ки": легенда чемпіонату України відмовився від мрії через війну

Форвард Миная Євген Селезньов планує ще пограти в УПЛ, проте думок про підкорення бомбардирського рекорду він уже не має

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Український футбол продовжить жити в новому сезоні. Клуби відновлять виступи в УПЛ та проведуть сезон на території України, попри воєнний час.

Чемпіонат України є важливим турніром для форварда Миная Євгена Селезньова, адже він є третім найкращим бомбардиром у його історії (116). Гравець наближається до рекорду, який поки що у Максима Шацьких (124).

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В інтерв'ю Футбол NEWS Євген заявив, що хотів би ще пограти у футбол. Однак мети побити рекорд він уже не має, адже війна змінила пріоритети.

"Цього року мені буде 37, але я ще хочу пограти і передати молоді свій досвід. Про рекорд я більше говорити не хочу, мені воно до ср*ки. В Україні йде війна, і немає часу думати про це. Зараз є важливіші питання. Сподіваюся, що тренер розраховує на мене. Я спілкувався з Володимиром Шараном. Між нами гарне спілкування, і я всім задоволений. Так, зараз я в не дуже хорошій формі. Коли розпочалася війна, то думки були далеко не про футбол. Був шок.

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Я ще не награвся у футбол. Це головне, я хочу продовжувати. Річ не у віці, а у відчуттях. Якщо тримати себе у формі, можна грати. Якщо відчую, що більше не можу, то сам про це чесно зізнаюся".

Зауважимо, що, крім Миная, в УПЛ Селезньов забивав за Шахтар, Арсенал, Дніпро та Колос. Також Євген двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України (сезони 2010/2011 та 2011/2012).