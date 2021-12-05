Минай після скандалу із Селезньовим ущент програв

Олександрія обіграла на своєму полі Минай з рахунком 3:0 – скандальний нападник гостей Євген Селезньов результативними діями не відзначився

Селезньов знову програв / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Перемогу у матчі 17-го туру УПЛ із Минаєм із рахунком 3:0 Олександрія забезпечила собі ще у першому таймі.

За господарів до перерви забили аргентинець із італійським паспортом Спінеллі та українець Третьяков. А наприкінці поєдинку добив гостей латвієць Дубра.

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Олександрія – Минай – 3:0

Голи: Спінеллі, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

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Минай після поразки від Олександрії продовжує перебувати у зоні вильоту УПЛ. Дві найгірші команди за підсумками сезону опустяться до Першої ліги відразу, на ще дві команди чекає на плей-оф із клубами з нижчого дивізіону.

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Шахтар Шах 17 14 2 1 47 9 38 44 Забиті 47 Пропущені 9 Різниця 38 Результати останніх матчів: В В В В В 2 Динамо Дин 17 14 2 1 46 8 38 44 Забиті 46 Пропущені 8 Різниця 38 Результати останніх матчів: В В В П В 3 Зоря Зор 17 11 2 4 36 18 18 35 Забиті 36 Пропущені 18 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В П В В 4 Дніпро-1 Дні 16 11 1 4 29 16 13 34 Забиті 29 Пропущені 16 Різниця 13 Результати останніх матчів: В В В В П 5 Ворскла Вор 17 9 5 3 29 17 12 32 Забиті 29 Пропущені 17 Різниця 12 Результати останніх матчів: Н П В В Н 6 Олександрія Оле 17 7 5 5 18 14 4 26 Забиті 18 Пропущені 14 Різниця 4 Результати останніх матчів: В П П В Н 7 Десна Дес 16 7 3 6 18 22 -4 24 Забиті 18 Пропущені 22 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П В П Н 8 Верес Вер 17 6 4 7 14 19 -5 22 Забиті 14 Пропущені 19 Різниця -5 Результати останніх матчів: П П В П Н 9 Колос Кол 17 6 3 8 12 22 -10 21 Забиті 12 Пропущені 22 Різниця -10 Результати останніх матчів: В В Н В П 10 Металіст 1925 Мет 17 6 1 10 16 27 -11 19 Забиті 16 Пропущені 27 Різниця -11 Результати останніх матчів: П П П П П 11 Рух Рух 16 4 5 7 15 20 -5 17 Забиті 15 Пропущені 20 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н В П П Н 12 Львів Льв 17 4 4 9 13 29 -16 16 Забиті 13 Пропущені 29 Різниця -16 Результати останніх матчів: П В В П В 13 Чорноморець Чор 16 2 5 9 17 36 -19 11 Забиті 17 Пропущені 36 Різниця -19 Результати останніх матчів: П П В Н Н 14 Інгулець Інг 16 2 4 10 11 27 -16 10 Забиті 11 Пропущені 27 Різниця -16 Результати останніх матчів: П П Н П Н 15 Минай Мин 17 1 7 9 11 28 -17 10 Забиті 11 Пропущені 28 Різниця -17 Результати останніх матчів: П П Н Н П 16 Маріуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забиті 18 Пропущені 38 Різниця -20 Результати останніх матчів: П П В П П

Додамо, що у поєдинку з Олександрією форвард Миная Євген Селезньов, не відзначившись результативними діями, був замінений на 69-й хвилині на Едварда Кобака. Того самого, якого він вилаяв після попередньої поразки від Динамо (0:2). Пізніше, щоправда, Селезньов вибачився.

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