Минай готується призначити тренера-іноземця, якщо його залишать в Прем'єр-лізі

Якщо закарпатський клуб покине-таки еліту українського футболу, то командою керуватиме наставник аматорських часів Михайло Іваниця

Найгірша команда минулого чемпіонату України все ще плекає надії залишитися у вищому дивізіоні. Закарпатський Минай може зберегти прописку в Прем'єр-лізі, якщо атестаційна комісія не видасть ліцензії трьом клубам, які вийшли в еліту з Першої ліги. В такому випадку колектив навіть може очолити тренер з-за кордону.

Тим часом київське Динамо торгується за португальського футболіста.

Як пише сьогодні сайт Mukachevo.net, ще один клуб не отримав ліцензію УАФ, так що його місце теоретично може знати Минай. У Закарпатті розглядають кандидатури наставників-іноземців. Хоча, що більш імовірно, команду очолить Михайло Іваниця. Він уже керував Минаєм до 2016 року, коли він ще носив аматорський статус.

Також він тренував угорський аматорський колектив і Ужгород, працював в структурі Минаю й Закарпаття.

Напередодні українська сільська команда повела футболіста у двох російських клубів.

Тим часом, юнаки Миная побували на турнірі в Іспанії, де програли одноліткам з мадридського Атлетіко (0:2) і Гетафе (0:9).

Згадаймо, як Минай обігравав Десну в чемпіонаті України: