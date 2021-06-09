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Австрія --
Північна Македонія --
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Чехія --
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Польща --
Словаччина --
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Іспанія --
Швеція --
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Угорщина --
Португалія --
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Франція --
Німеччина --
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Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
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Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
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Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
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Фінляндія --
Бельгія --
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СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Минай готується призначити тренера-іноземця, якщо його залишать в Прем'єр-лізі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 червня, 19:29
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Якщо закарпатський клуб покине-таки еліту українського футболу, то командою керуватиме наставник аматорських часів Михайло Іваниця

Найгірша команда минулого чемпіонату України все ще плекає надії залишитися у вищому дивізіоні. Закарпатський Минай може зберегти прописку в Прем'єр-лізі, якщо атестаційна комісія не видасть ліцензії трьом клубам, які вийшли в еліту з Першої ліги. В такому випадку колектив навіть може очолити тренер з-за кордону.

Тим часом київське Динамо торгується за португальського футболіста.

Як пише сьогодні сайт Mukachevo.net, ще один клуб не отримав ліцензію УАФ, так що його місце теоретично може знати Минай. У Закарпатті розглядають кандидатури наставників-іноземців. Хоча, що більш імовірно, команду очолить Михайло Іваниця. Він уже керував Минаєм до 2016 року, коли він ще носив аматорський статус.

Також він тренував угорський аматорський колектив і Ужгород, працював в структурі Минаю й Закарпаття.

Напередодні українська сільська команда повела футболіста у двох російських клубів.

В тренді

Тим часом, юнаки Миная побували на турнірі в Іспанії, де програли одноліткам з мадридського Атлетіко (0:2) і Гетафе (0:9).

Згадаймо, як Минай обігравав Десну в чемпіонаті України:

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