Мілевський після розгрому від "Динамо": "Мабуть, на "Олімпійському" більше не зіграю"

Після поразки "Миная" від "Динамо" 0:3 у недільному поєдинку чемпіонату України форвард закарпатців Артем Мілевський заявив, що, ймовірно, це був його останній матч на НСК "Олімпійський".

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"Звісно, було незвично грати проти "Динамо". Спасибі уболівальникам, коли я йшов, мені поплескали. Для мене це важливо... Мабуть, на цьому стадіоні я вже більше не зіграю", – заявив YouTube-каналу "Динамо" 36-річний Артем Мілевський, натякнувши на близьке завершення кар'єри

"Результат, звичайно, не той, на який ми чекали. Хотіли дати "Динамо" бій, але не вдалося. Матч мав відбутися в Ужгороді. Але відбувся в Києві. Якби ми грали в Ужгороді, повірте моєму досвіду, Києву було б в сто разів тяжче"

При цьому Мілевський повторив, що якби забив у ворота "Динамо", то гол не святкував би.

Хоча, який там гол...

"Ми тричі до воріт "Динамо" дійшли, можливо, чотири рази, ну п'ять", – підвів підсумок матчу Мілевський

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Відзначимо, що після 17 турів "Динамо" посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, "Минай" Мілевського – на передостанньому, тринадцятому, рядку.

Алієв і Мілевський. Лук'янівка. СІЗО Відео: Instagram

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