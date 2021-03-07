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Мілевський після розгрому від "Динамо": "Мабуть, на "Олімпійському" більше не зіграю"

7 березня, 23:01

Олег Люлька Олег Люлька

36-річний нападник натякнув на близьке завершення кар'єри

Після поразки "Миная" від "Динамо" 0:3 у недільному поєдинку чемпіонату України форвард закарпатців Артем Мілевський заявив, що, ймовірно, це був його останній матч на НСК "Олімпійський".

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"Звісно, було незвично грати проти "Динамо". Спасибі уболівальникам, коли я йшов, мені поплескали. Для мене це важливо... Мабуть, на цьому стадіоні я вже більше не зіграю", – заявив YouTube-каналу "Динамо" 36-річний Артем Мілевський, натякнувши на близьке завершення кар'єри

"Результат, звичайно, не той, на який ми чекали. Хотіли дати "Динамо" бій, але не вдалося. Матч мав відбутися в Ужгороді. Але відбувся в Києві. Якби ми грали в Ужгороді, повірте моєму досвіду, Києву було б в сто разів тяжче"

При цьому Мілевський повторив, що якби забив у ворота "Динамо", то гол не святкував би.

Хоча, який там гол...

"Ми тричі до воріт "Динамо" дійшли, можливо, чотири рази, ну п'ять", – підвів підсумок матчу Мілевський

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Відзначимо, що після 17 турів "Динамо" посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, "Минай" Мілевського – на передостанньому, тринадцятому, рядку.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
5
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
6
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В Н Н
7
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П Н П П
12
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забиті 12
Пропущені 32
Різниця -20
Результати останніх матчів: П В П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Алієв і Мілевський. Лук'янівка. СІЗО Відео: Instagram

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