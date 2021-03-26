Мілевським в "Минаї" керуватиме його однолітка

Головним тренером закарпатського "Миная" став Микола Цимбал. Він замінив на посаді звільненого напередодні Василя Кобіна. Про це повідомляється на офіційному сайті "Миная".

Реклама

Микола Цимбал в команді з 2019-го. Останній рік він виконував функції помічника Василя Кобіна. Має відповідну тренерську ліцензію. Перший матч під керівництвом Цимбала "Минай" проведе 27 березня – це буде товариська зустріч проти "Кишварди" з Угорщини.

Дивіться, як "Минай" провів останній матч під керівництвом Кобіна:

Цікаво, що Миколі всього 36 років, він всього на чотири місяці старше головної зірки команди Артема Мілевського. Втім, довго працювати під керівництвом свого однолітка Мілі не доведеться – за чутками, в кінці сезону Мілевський завершить кар'єру.

Реклама

Після 18-ти турів "Минай" займає передостаннє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, випереджаючи "Рух" всього на одне очко. У наступному турі минайци прийматимуть "Колос".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама