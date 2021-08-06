Металіст 1925 здобув вольову перемогу в матчі з Чорноморцем

Дебютант Прем'єр-ліги в непростому поєдинку проти одеського Чорноморця здобув перемогу
Матч Металіст 1925 - Чорноморець / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні матчем між Металістом 1925 і Чорноморцем відкрилася програма 3-го туру Української Прем'єр-ліги. Першу перемогу в історії протистояння між клубами здобула харківська команда.
"Моряки" вели в рахунку після першого тайму 2:1, дубль на рахунку форварда Владислава Бугая, але в другому таймі харків'яни зуміли переломити хід зустрічі і вирвати перемогу з рахунком 3:2.
У матчі Металіст 1925 – Чорноморець сильнішими були господарі / Фото: официальный сайт УПЛ
Чемпіонат України. Прем'єр Ліга. 3 тур
Металіст 1925 – Чорноморець – 3:2
Голи: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (а/г) – Бугай, 17, 42
В тренді
Металіст 1925 : Сидоренко, Жичиков (Єрмаков, 81), Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Фабіньо (Ременюк, 75), Голодюк (Задерака, 81), Батюшін (Дмитренко, 74), Криськів
Чорноморець: Варакута, Кадірі, Дубко, Путря (Скорко, 74), Д. Кузик, Михайленко, Білошевський (Тлумак, 67), Брагару (Мащенко, 74), Штогрін (Авагімян, 26), Ванат, Бугай (Ісаєнко, 67)
Для Металіста 1925 ця перемога стала вже другою в сезоні. Чорноморець зазнав третьої поразки поспіль.
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