Мессі, тремти! Динамо планує у травні зіграти проти чемпіонів Італії та Франції

Наставник киян Мірча Луческу заявив, що клуб перебуває на стадії переговорів з Інтером та ПСЖ з приводу організації благодійних матчів

Луческу планує зіграти з Інтером та ПСЖ

У вівторок Динамо зіграло благодійний матч проти дортмундської Боруссії. Кияни зуміли обіграти віце-чемпіона Німеччини у результативному матчі.

Це був найсильніший суперник із усіх, з якими кияни билися у рамках туру. Втім, скоро Динамо може зіграти із не менш крутими колективами.

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Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу заявив, що Динамо перебуває в контакті з Інтером та ПСЖ. Очікується, що благодійні матчі з чинними чемпіонами Італії та Франції пройдуть у середині чи наприкінці травня.

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Поки що ж у киян заплановані спаринги з Динамо Загреб (28 квітня) та Базелем (4 травня). Одразу після гри зі швейцарцями "біло-сині" відправлять своїх гравців до збірної України, яка готуватиметься до дуелі із Шотландією у відборі на ЧС-2022

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Також у ЗМІ були чутки про те, що Динамо зіграє з віденською Аустрією, Левскі, Ренном та Айнтрахтом. Усі кошти, одержані від благодійних матчів, клуб відправить українцям, які постраждали від війни з Росією.