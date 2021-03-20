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Маркевича у відставку? "Маріуполь" не може виграти 8 матчів поспіль

20 березня, 15:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На останніх хвилинах головний арбітр не призначив пенальті у ворота гостей

"Маріуполь" зіграв внічию з "Минаєм" в стартовому матчі 19-го туру чемпіонату України. Господарі поля володіли невеликою перевагою, але втілити свої моменти забиті м'ячі не змогли. А у гостей був всього один удар в площину воріт суперника, та й то на 92-й хвилині.

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На останніх хвилинах м'яч в штрафному майданчику "Миная" потрапив в руку Малепе, проте рефері не помітив порушення правил, а система VAR на матчі не працювала.

"Маріуполь" не може виграти в чемпіонаті України вже вісім матчів поспіль. При цьому, за цей період здобуло всього дві нічиїх, враховуючи сьогоднішню. Тут уже керівництву клубу, можливо, варто задуматися про зміну Остапа Маркевича.

"Маріуполь" – "Минай" – 0:0

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"Маріуполь": Гальчук, Кирюханцев, Биков (Мампассі, 64), Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Очеретько (Горбунов, 59), Танковський, Бондаренко (Чех, 74), Мишньов, Кащук (Топалов, 46), Кулаков.

"Минай": Попович, Лопирьонок, Малепе, Матіч, Маємбе, Сніжко, Кожанов (Пиняшко, 67), Петрусенко, Хахльов (Бойко, 81), Нурієв, Ахмедзаде (Шиндер, 67).

Попередження: Сніжко (60), Хахльов (77), Танковський (87).

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забиті 27
Пропущені 18
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забиті 26
Пропущені 21
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забиті 23
Пропущені 30
Різниця -7
Результати останніх матчів: В Н Н В В
9
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
10
ОлімпікОлімпікОлі
17
5
2
10
22
30
-8
17
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
13
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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чемпіонат України ФК Маріуполь Мінай

Джерело: Сегодня|Спорт

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