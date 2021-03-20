Маркевича у відставку? "Маріуполь" не може виграти 8 матчів поспіль

На останніх хвилинах головний арбітр не призначив пенальті у ворота гостей

"Маріуполь" зіграв внічию з "Минаєм" в стартовому матчі 19-го туру чемпіонату України. Господарі поля володіли невеликою перевагою, але втілити свої моменти забиті м'ячі не змогли. А у гостей був всього один удар в площину воріт суперника, та й то на 92-й хвилині.

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На останніх хвилинах м'яч в штрафному майданчику "Миная" потрапив в руку Малепе, проте рефері не помітив порушення правил, а система VAR на матчі не працювала.

"Маріуполь" не може виграти в чемпіонаті України вже вісім матчів поспіль. При цьому, за цей період здобуло всього дві нічиїх, враховуючи сьогоднішню. Тут уже керівництву клубу, можливо, варто задуматися про зміну Остапа Маркевича.

"Маріуполь" – "Минай" – 0:0

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"Маріуполь": Гальчук, Кирюханцев, Биков (Мампассі, 64), Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Очеретько (Горбунов, 59), Танковський, Бондаренко (Чех, 74), Мишньов, Кащук (Топалов, 46), Кулаков.

"Минай": Попович, Лопирьонок, Малепе, Матіч, Маємбе, Сніжко, Кожанов (Пиняшко, 67), Петрусенко, Хахльов (Бойко, 81), Нурієв, Ахмедзаде (Шиндер, 67).

Попередження: Сніжко (60), Хахльов (77), Танковський (87).

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