Маріуполь – Зоря: відео голів та огляд матчу УПЛ

У першому таймі гості не залишили шансів для господарів поля. А ось у другому азовці ледь не створили камбек

Сьогодні в Маріуполі відбувся поєдинок п'ятого туру УПЛ, в якому Маріуполь приймав Зорю.

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У першому таймі луганці забезпечили собі комфортну перевагу в три м'ячі: забивали Назарина (22-а хвилина), Шахаб (28-а) і Гладкий (32-а).

Неймовірна перестрілка в матчі 5 туру Маріуполь – Зоря / Фото: официальный сайт УПЛ

Гра здавалося була зроблена, але Маріуполь зумів відіграти три м'ячі: Кулаков (47), Світюха (89), Микитишин (89), на що Зоря відповіла другим голом Шахаба на 60 хвилині.

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Дивіться гольову феєрію в огляді матчу.

ОГЛЯД МАТЧУ МАРІУПОЛЬ – ЗОРЯ (3:4)

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Маріуполь – Зоря – 3:4 .

Голи: Кулаков (47), Світюха (89), Микитишин (89) – Назарина (22), Шахаб (28, 60), Гладкий (32)

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Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Микицей (Удод, 46), Мампассі, Стасюк, Клименко (Микитишин, 72), Мишнєв, Шостак (Хромей, 63), Топалов, Кащук (Світюха, 46), Кулаков (В'юнник, 57).

Зоря: Шевченко (Мацапура, 49), Хомченовський, Цвек, Імереков, Жуніор Рейс, Назарина, Кочергін (Фрімпонг, 62), Булеца (Луньов, 62), Кабєв, Шахаб (Руфаті, 70), Гладкий (Крістіан, 62).

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