Маріуполь – Зоря: відео голів та огляд матчу УПЛ

У першому таймі гості не залишили шансів для господарів поля. А ось у другому азовці ледь не створили камбек
Сьогодні в Маріуполі відбувся поєдинок п'ятого туру УПЛ, в якому Маріуполь приймав Зорю.
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У першому таймі луганці забезпечили собі комфортну перевагу в три м'ячі: забивали Назарина (22-а хвилина), Шахаб (28-а) і Гладкий (32-а).
Неймовірна перестрілка в матчі 5 туру Маріуполь – Зоря / Фото: официальный сайт УПЛ
Гра здавалося була зроблена, але Маріуполь зумів відіграти три м'ячі: Кулаков (47), Світюха (89), Микитишин (89), на що Зоря відповіла другим голом Шахаба на 60 хвилині.
Дивіться гольову феєрію в огляді матчу.
ОГЛЯД МАТЧУ МАРІУПОЛЬ – ЗОРЯ (3:4)
Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.
Маріуполь – Зоря – 3:4 .
Голи: Кулаков (47), Світюха (89), Микитишин (89) – Назарина (22), Шахаб (28, 60), Гладкий (32)
Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Микицей (Удод, 46), Мампассі, Стасюк, Клименко (Микитишин, 72), Мишнєв, Шостак (Хромей, 63), Топалов, Кащук (Світюха, 46), Кулаков (В'юнник, 57).
Зоря: Шевченко (Мацапура, 49), Хомченовський, Цвек, Імереков, Жуніор Рейс, Назарина, Кочергін (Фрімпонг, 62), Булеца (Луньов, 62), Кабєв, Шахаб (Руфаті, 70), Гладкий (Крістіан, 62).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
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