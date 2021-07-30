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Львів – Шахтар: відео голів та огляд розгрому на "Арені-Львів"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
30 липня, 21:50
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Донецька команда впевнено обіграла на виїзді Львів. Голи за Шахтар у другому таймі забили Траоре, Дентіньо та Педріньо
Траоре, Дентіньо та Педріньо допомогли Шахтарю відвезти розгромну перемогу зі Львова
Траоре, Дентіньо та Педріньо допомогли Шахтарю відвезти розгромну перемогу зі Львова / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні відбувся перший поєдинок 2-го туру чемпіонату України. Шахтар зміг здолати в гостях Львів, забивши команді Анатолія Безсмертного три голи після перерви.

Команда Роберто Де Дзербі володіла ініціативою, проте на початку другого тайму дала супернику кілька шансів вийти вперед. Своїми можливостями господарі не скористалися.

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Італієць освіжив команду замінами і вони мали свій вплив. Спочатку Марлос точно навісив на Траоре, який головою відзначився своїм другим голом в УПЛ.

А під завісу зустрічі Дентіньо та Педріньо довели рахунок до розгромного. Бразильці завершували стрімкі контратаки гостей, за якими вже не встигали львів'яни. До вашої уваги – огляд найкращих моментів поєдинку на "Арені-Львів":

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

73 хвилина. Гол Лассіни Траоре.

85 хвилина. Гол Дентіньо.

В тренді

90+5 хвилина. Гол Педріньо.

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Команда
І
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Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Десна Десна Дес
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
3
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
4
Олександрія Олександрія Оле
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
6
Ворскла Ворскла Вор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
7
Маріуполь Маріуполь Мар
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
8
Верес Верес Вер
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
9
Колос Колос Кол
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
10
Львів Львів Льв
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
11
Минай Минай Мин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
12
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
13
Рух Рух Рух
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
14
Інгулець Інгулець Інг
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
15
Зоря Зоря Зор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
16
Чорноморець Чорноморець Чор
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
19
10
11
40
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
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