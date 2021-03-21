"Львів" – "Шахтар": онлайн матчу чемпіонату України

У неділю проходять ще чотири поєдинки 19-го туру української Прем'єр-ліги. В одному з них з 17:00 зустрічаються "Львів" і "Шахтар". Зустріч проходить на харківському стадіоні "Металіст", куди її перенесли через складну епідеміологічну ситуацію на заході країни. Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, цікавими фото і відео найкращих моментів гри.

Дізнавайтеся розклад і результати 19-го туру чемпіонату України.

"Львів" – "Шахтар"

Турнірна ситуація. "Гірники" не можуть собі дозволити відпустити "Динамо" у відрив, тому кров з носа повинні брати три очки в дуелі з андердогом. У першому колі "Шахтар" обіграв львів'ян в Києві з рахунком 5:1 із дублем Віктора Коваленко, який взимку перебрався в італійську "Аталанту".

"Львів" навіть з новим тренером, Анатолієм Безсмертним, навряд чи зможе зачепитися за очки, але попсувати нерви чемпіону при певних розкладах може. Цього року аутсайдер обіграв "Минай" (2:1) і зумів одного разу засмутити "Динамо" (1:4). Тим більше, не зовсім зрозуміло, в якому фізичному і моральному стані знаходяться підопічні Луїша Каштру після поразки в Лізі Європи від "Роми" в четвер.

Прогнози. Букмекерські контори практично не залишають шансів на успіх "Львову", оцінюючи його в 19.50! На перемогу номінальних гостей дають коефіцієнт 1.15, на нічию – 8.10. У грі очікують два-три голи, а найімовірніші рахунки – 0:2 (коеф. – 5.30) і 0:3 (5.90).

Де дивитися. На нашому телебаченні матч покаже канал "Футбол 1". Пряма трансляція почнеться о 16:55. А перед цим, о 16:30, стартує програма "Тур Online". Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Тим часом, після відмови грати за "Шахтар" Тайсон опублікував молитву.

Дивіться, як "Шахтар" розгромив "Десну" в попередньому турі УПЛ:

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