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"Львів" – "Шахтар": онлайн матчу чемпіонату України

Неділя, 21 березня
Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Львів

17:00

Шахтар

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У неділю проходять ще чотири поєдинки 19-го туру української Прем'єр-ліги. В одному з них з 17:00 зустрічаються "Львів" і "Шахтар". Зустріч проходить на харківському стадіоні "Металіст", куди її перенесли через складну епідеміологічну ситуацію на заході країни. Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, цікавими фото і відео найкращих моментів гри.

Дізнавайтеся розклад і результати 19-го туру чемпіонату України.

"Львів" – "Шахтар"

Турнірна ситуація. "Гірники" не можуть собі дозволити відпустити "Динамо" у відрив, тому кров з носа повинні брати три очки в дуелі з андердогом. У першому колі "Шахтар" обіграв львів'ян в Києві з рахунком 5:1 із дублем Віктора Коваленко, який взимку перебрався в італійську "Аталанту".

"Львів" навіть з новим тренером, Анатолієм Безсмертним, навряд чи зможе зачепитися за очки, але попсувати нерви чемпіону при певних розкладах може. Цього року аутсайдер обіграв "Минай" (2:1) і зумів одного разу засмутити "Динамо" (1:4). Тим більше, не зовсім зрозуміло, в якому фізичному і моральному стані знаходяться підопічні Луїша Каштру після поразки в Лізі Європи від "Роми" в четвер.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забиті 26
Пропущені 21
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
10
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
13
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Прогнози. Букмекерські контори практично не залишають шансів на успіх "Львову", оцінюючи його в 19.50! На перемогу номінальних гостей дають коефіцієнт 1.15, на нічию – 8.10. У грі очікують два-три голи, а найімовірніші рахунки – 0:2 (коеф. – 5.30) і 0:3 (5.90).

Де дивитися. На нашому телебаченні матч покаже канал "Футбол 1". Пряма трансляція почнеться о 16:55. А перед цим, о 16:30, стартує програма "Тур Online". Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Тим часом, після відмови грати за "Шахтар" Тайсон опублікував молитву.

Дивіться, як "Шахтар" розгромив "Десну" в попередньому турі УПЛ:

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