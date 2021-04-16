Львів покинув зону вильоту завдяки перемозі над Олександрією

Львів'яни на своєму полі обіграли претендента на єврокубки Олександрію з рахунком 3:1, ця перемога стала для клубу п'ятою в сезоні

У стартовому матчі 22 турі української Прем'єр-ліги Львів обіграв Олександрію 3:1. Дивіться всі голи поєдинку.

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Господарі першими пропустили: на 30-й хвилині відзначився Денис Устименко.

Львів швидко відігрався – м'яч забив нападник з Гани Ернест Ньярко.

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А вже через кілька хвилин Львів вийшов вперед завдяки автоголу Олега Білика.

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У другому таймі остаточний рахунок встановив Назарій Нич.

Ця перемога дозволила Львову покинути зону вильоту. Тепер у команди, яка здобула всього п'яту перемогу в сезоні, 18 очок і 11-е місце. Олександрія з 26-ма очками посідає сьоме місце.

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Центральний матч 22 туру і всього чемпіонату буде зіграно в суботу. Шахтар приймає Динамо в Києві на "Олімпійському", початок о 19:30. На нашому сайті буде доступний текстовий онлайн поєдинку і стрім за участю двох коментаторів.

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