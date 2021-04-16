Русский
$ 27,96
33,46

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Львів покинув зону вильоту завдяки перемозі над Олександрією

16 квітня, 19:04

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Львів'яни на своєму полі обіграли претендента на єврокубки Олександрію з рахунком 3:1, ця перемога стала для клубу п'ятою в сезоні

У стартовому матчі 22 турі української Прем'єр-ліги Львів обіграв Олександрію 3:1. Дивіться всі голи поєдинку.

Реклама

Господарі першими пропустили: на 30-й хвилині відзначився Денис Устименко.

Львів швидко відігрався – м'яч забив нападник з Гани Ернест Ньярко.

Реклама

А вже через кілька хвилин Львів вийшов вперед завдяки автоголу Олега Білика.

В тренді
Український штангіст "порвав" усіх у Москві

У другому таймі остаточний рахунок встановив Назарій Нич.

Ця перемога дозволила Львову покинути зону вильоту. Тепер у команди, яка здобула всього п'яту перемогу в сезоні, 18 очок і 11-е місце. Олександрія з 26-ма очками посідає сьоме місце.

Реклама

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
12
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
13
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

Центральний матч 22 туру і всього чемпіонату буде зіграно в суботу. Шахтар приймає Динамо в Києві на "Олімпійському", початок о 19:30. На нашому сайті буде доступний текстовий онлайн поєдинку і стрім за участю двох коментаторів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео голів чемпіонат України ФК Олександрія ФК Львів

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зраду
Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зрадуФутбол
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)Футбол
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагають
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагаютьЧУ з футболу
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхват
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхватФутбол
Футбольний клуб Карпати почав вакцинацію від COVID-19 індійським препаратом
Футбольний клуб Карпати почав вакцинацію від COVID-19 індійським препаратомЧУ з футболу
Шахтар залишає найкращий футболіст чемпіонату України
Шахтар залишає найкращий футболіст чемпіонату УкраїниЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти