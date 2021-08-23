Львів – Інгулець: в битві аутсайдерів сильнішими виявилися гості

Швидкий гол не допоміг Львову здобути першу перемогу в чемпіонаті – Інгулець везе в Петрово три бали
Матч Львів - Інгулець / Фото: УАФ
Матч Львова з Інгульцем закривав програму 5-го туру української Прем'єр-ліги .
Обидві команди невдало почали чемпіонат, опинившись на дні таблиці. Суперники вийшли на футбольне поле з бажанням здобути свою першу перемогу в турнірі.
Львівська команда зуміла швидко відкрити рахунок в матчі: на 14-й хвилині вінгер "городян" Максим Грисьо більярдним ударом з лінії штрафного майданчика пробив точно по воротах Шуста. До кінця першого тайму ініціативою більше володіли гості, але команда Безсмертного зуміла втримати рахунок 1:0 до свистка рефері.
У другому таймі Інгулець протягом однієї хвилини забив двічі: на 53-й Олександр Козак і на 54-й Артем Сітало зробили результат матчу.
Головний тренер Львова Анатолій Безсмертний замінами намагався переломити хід зустрічі, але гості строго зіграли в захисті, не давши господарям зрівняти рахунок.
Матч закінчився перемогою Інгульця 2:1. Команда Сергія Лавриненка набирає три очки і залишає останнє місце в "турнірці". Львів, зазнавши третьої поразки в чемпіонаті, закріпився на дні турнірної таблиці.
Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.
Львів – Інгулець – 1:2
Голи: Грисьо, 14 – Козак, 53, Сітало, 54.
Львів: Ільющенков, Крушинський, Махмутович, Якимець, Політило (Чір'як, 83), Ернест, Грисьо (Нич, 72), Ренан, Довгий (Брікнер, 72), О. Зозуля, Альваро (Шина, 72).
Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Шарай (Асмелаш, 89), Полегенько, Козак (Коваленко, 64), Бартуловіч (Коробенко, 65), Сітало (Гопей, 79), Шишка (Поспєлов, 89), Опанасенко, Ковальов.
Таблиця чемпіонату України:
1
5
4
1
0
13
2
11
13
Забиті
13
Пропущені
2
Різниця
11
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
2
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті
11
Пропущені
3
Різниця
8
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті
9
Пропущені
6
Різниця
3
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
В
4
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті
11
Пропущені
4
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
Н
5
5
3
1
1
10
5
5
10
Забиті
10
Пропущені
5
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
Н
6
5
3
1
1
5
3
2
10
Забиті
5
Пропущені
3
Різниця
2
Результати останніх матчів:
В
Н
В
П
В
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті
11
Пропущені
8
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
П
8
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
В
9
4
1
2
1
2
2
0
5
Забиті
2
Пропущені
2
Різниця
0
Результати останніх матчів:
П
Н
В
Н
10
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті
3
Пропущені
7
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
Н
11
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті
2
Пропущені
4
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
Н
П
В
12
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті
4
Пропущені
8
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
П
13
5
1
1
3
5
11
-6
4
Забиті
5
Пропущені
11
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
П
14
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забиті
5
Пропущені
14
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті
4
Пропущені
11
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
16
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
Н