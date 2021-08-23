23 серпня 19:30
Львів 1
Інгулець 2
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
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29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
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Львів – Інгулець: в битві аутсайдерів сильнішими виявилися гості

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 серпня, 21:28
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Швидкий гол не допоміг Львову здобути першу перемогу в чемпіонаті – Інгулець везе в Петрово три бали
Матч Львів - Інгулець
Матч Львів - Інгулець / Фото: УАФ

Матч Львова з Інгульцем закривав програму 5-го туру української Прем'єр-ліги .

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Обидві команди невдало почали чемпіонат, опинившись на дні таблиці. Суперники вийшли на футбольне поле з бажанням здобути свою першу перемогу в турнірі.

Львівська команда зуміла швидко відкрити рахунок в матчі: на 14-й хвилині вінгер "городян" Максим Грисьо більярдним ударом з лінії штрафного майданчика пробив точно по воротах Шуста. До кінця першого тайму ініціативою більше володіли гості, але команда Безсмертного зуміла втримати рахунок 1:0 до свистка рефері.

У другому таймі Інгулець протягом однієї хвилини забив двічі: на 53-й Олександр Козак і на 54-й Артем Сітало зробили результат матчу.

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Головний тренер Львова Анатолій Безсмертний замінами намагався переломити хід зустрічі, але гості строго зіграли в захисті, не давши господарям зрівняти рахунок.

Матч закінчився перемогою Інгульця 2:1. Команда Сергія Лавриненка набирає три очки і залишає останнє місце в "турнірці". Львів, зазнавши третьої поразки в чемпіонаті, закріпився на дні турнірної таблиці.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Львів – Інгулець – 1:2

Голи: Грисьо, 14 – Козак, 53, Сітало, 54.

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Львів: Ільющенков, Крушинський, Махмутович, Якимець, Політило (Чір'як, 83), Ернест, Грисьо (Нич, 72), Ренан, Довгий (Брікнер, 72), О. Зозуля, Альваро (Шина, 72).

Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Шарай (Асмелаш, 89), Полегенько, Козак (Коваленко, 64), Бартуловіч (Коробенко, 65), Сітало (Гопей, 79), Шишка (Поспєлов, 89), Опанасенко, Ковальов.

Таблиця чемпіонату України:

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
5
4
1
0
13
2
11
13
Забиті 13
Пропущені 2
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті 11
Пропущені 3
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В П В В
3
Десна Десна Дес
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті 9
Пропущені 6
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В В В
4
Ворскла Ворскла Вор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті 11
Пропущені 4
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
5
3
1
1
10
5
5
10
Забиті 10
Пропущені 5
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
5
3
1
1
5
3
2
10
Забиті 5
Пропущені 3
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н В П В
7
Зоря Зоря Зор
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті 11
Пропущені 8
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н П В П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті 5
Пропущені 8
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В П В
9
Колос Колос Кол
4
1
2
1
2
2
0
5
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П Н В Н
10
Верес Верес Вер
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті 3
Пропущені 7
Різниця -4
Результати останніх матчів: В Н П П Н
11
Минай Минай Мин
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті 2
Пропущені 4
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н П В
12
Рух Рух Рух
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П П
13
Інгулець Інгулець Інг
5
1
1
3
5
11
-6
4
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6
Результати останніх матчів: В Н П П П
14
Чорноморець Чорноморець Чор
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забиті 5
Пропущені 14
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В П П П
15
Львів Львів Льв
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті 4
Пропущені 11
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н П П Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П П Н

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Інгулець
5
5:11
4
14
Чорноморець
5
5:14
3
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
5
8:12
1
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