Львів – Динамо: у скільки матч і де дивитися

Битва гранда чемпіонату України проти команди, яка бореться за виживання, пройде на "Арені Львів" 16 жовтня

Тренування Динамо перед матчем / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Вчора Шахтар розгромив Зорю і потіснив Динамо з першого місця в турнірній таблиці. Повернути собі лідерство кияни можуть вже сьогодні у Львові. Там пройде матч 11-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч на "Арені Львів" розпочнеться о 17:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Львів – Динамо. Також в прямій трансляції гру можна подивитися на телеканалі Футбол 1 і на платформі OLL.TV.

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Турнірна таблиця

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Шахтар Шах 11 8 2 1 29 6 23 26 Забиті 29 Пропущені 6 Різниця 23 Результати останніх матчів: В Н В В В 2 Динамо Дин 10 8 2 0 25 2 23 26 Забиті 25 Пропущені 2 Різниця 23 Результати останніх матчів: Н В В В В 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забиті 19 Пропущені 7 Різниця 12 Результати останніх матчів: В В В Н П 4 Зоря Зор 11 6 2 3 23 15 8 20 Забиті 23 Пропущені 15 Різниця 8 Результати останніх матчів: П В В В Н 5 Дніпро-1 Дні 10 6 1 3 14 12 2 19 Забиті 14 Пропущені 12 Різниця 2 Результати останніх матчів: В П В П В 6 Олександрія Оле 10 5 3 2 10 7 3 18 Забиті 10 Пропущені 7 Різниця 3 Результати останніх матчів: Н В П В Н 7 Десна Дес 10 5 1 4 13 16 -3 16 Забиті 13 Пропущені 16 Різниця -3 Результати останніх матчів: П П В Н П 8 Металіст 1925 Мет 10 4 1 5 9 13 -4 13 Забиті 9 Пропущені 13 Різниця -4 Результати останніх матчів: В В Н П П 9 Верес Вер 10 3 3 4 9 12 -3 12 Забиті 9 Пропущені 12 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н П П В В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П П Н В 11 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забиті 7 Пропущені 14 Різниця -7 Результати останніх матчів: В П В П П 12 Інгулець Інг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забиті 9 Пропущені 18 Різниця -9 Результати останніх матчів: П Н П П В 13 Львів Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забиті 6 Пропущені 15 Різниця -9 Результати останніх матчів: П В Н П П 14 Минай Мин 9 1 3 5 6 12 -6 6 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П П Н Н 15 Чорноморець Чор 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забиті 11 Пропущені 24 Різниця -13 Результати останніх матчів: П Н П Н Н 16 Маріуполь Мар 10 1 1 8 12 25 -13 4 Забиті 12 Пропущені 25 Різниця -13 Результати останніх матчів: П П П В П

Букмекери вважають Динамо безумовним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.25, на нічию – 5.90, на перемогу Львова – 11.50.

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Нагадаємо, що один матч 11-го туру УПЛ не відбудеться. Футболісти Руху пішли на карантин через спалах в команді COVID-19. Тому поєдинок львівської команди проти Інгульця перенесений.

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