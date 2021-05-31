Найкращий бомбардир чемпіонату України виступив проти жінок у чоловічому футболі

Форвард полтавської Ворскли Владислав Кулач вважає, що чоловіки проявляють багато емоцій на полі, до яких арбітри прекрасної статі не готові

Владислав Кулач / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Останнім часом в європейському та українському футболі все більше матчів довіряють судити жінкам. Однак далеко не всі вітають подібні кроки. Одним із противників цього виявився найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ Владислав Кулач. Також він незадоволений роботою системи VAR в нашому чемпіонаті.

Тим часом, колишній футболіст збірної України їде в російську глушину.

Слова 28-річного форварда Ворскли наводить сайт dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол":

"VAR у нас не зайшов. Дуже багато помилок навіть після перегляду відеоповторів. Якось все дуже спірно і двозначно. З приводу арбітрів жіночої статі я дотримуюся думки, що вони не повинні судити чоловіків. Коли рефері-чоловік, ти можеш з ним по-іншому спілкуватися: на підвищених тонах тому, що футбол – це емоції. Коли висловлюєш щось жінці емоційно, вона відповідає: "Ну я ж жінка. Чого кричиш? " Вибачте, тоді ви повинні судити жінок".

Нещодавно Кулача сватали в Динамо, але чутки не підтвердили інтерес чемпіонів до бомбардира.

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Згадаймо, як Влад невдало атакував ворота Шахтаря в чемпіонаті України: