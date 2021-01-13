Найкращого бомбардира чемпіонату України відправили в дубль

Нападник "Олімпіка" Захедітабар Шахаб більше не тренується з основним складом команди. 25-річний футболіст знизив до себе вимоги, вважає тренерський штаб. Можливо, це пов'язано з тим, що голеадор збирається змінити клуб. Як ми повідомляли, замість "Динамо" забивний іранець перейде до "Зорі".

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Про виховання Шахаба сайту FootBoom розповів президент "Олімпіка" Владислав Гельзін:

"Шахаб переведений у дубль. Тренерський штаб сказав, що Захеді не тренується на повну силу, робить для себе поблажки. Є єдині вимоги, які повинні виконувати всі футболісти. Якщо гравець не хоче цього робити і не бачить себе в "Олімпіку", ми його переводимо для профілактики в дубль. Якщо в дублюючому складі він знову себе проявить, почне тренуватися в повну силу, ми його повернемо".

При цьому Гельзін не знає, чи підписав форвард попередній контракт з "Зорею":

"Те ж саме можу запитати у вас. Напевно, підписав. Але у мене немає офіційних документів. Інформацію про це ми самі дізнаємося зі ЗМІ. Але у нього є чинна угода з "Олімпіком" до літа. Тому він повинен виконувати вимоги "Олімпіка", а не "Зорі".

Шахаб є найкращим бомбардиром чемпіонату України сезону 2020/2021, забивши в 11 поєдинках вісім м'ячів (з них два – з пенальті). Динамівець Віктор Циганков також відзначився вісьмома голами, але зіграв на матч більше.

Сьогодні легіонер "Динамо" із запізненням повернувся з відпустки.

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Дивіться, як Захедітабар забивав у чемпіонаті України за "Олімпік":

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