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Гасла "Слава Україні" і "Героям слава" будуть на грудях кожного футболіста УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 липня, 15:06
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З нового сезону у всіх матчах Прем'єр-ліги і Кубка України на футболках команд повинна бути емблема УАФ з картою України та патріотичними гаслами
Тепер на футболках з'явиться емблема УАФ
Тепер на футболках з'явиться емблема УАФ

Вже через тиждень стартує чемпіонат України з футболу. І по новому регламенту, тепер кожен клуб повинен нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава". А також з картою України. Саме через ці гасла і карти розгорівся скандал напередодні Євро-2020.

Емблему розмістять на футболці спереду між логотипом клубу і логотипом виробника екіпіровки на рівні середини плеча. Зобов'язання поширюються на матчі УПЛ, Кубка України та Суперкубка.

В тренді

Раніше ми писали, що в українському футболі затвердили новий медичний протокол для проведення матчів. Тепер стадіони під час поєдинків Прем'єр-ліги, першої та другої ліги, а також жіночих змагань можна заповнювати на 67 відсотків.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні стартує 23 липня матчем Львів – Маріуполь.

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