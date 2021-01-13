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Легіонер "Динамо" із запізненням повернувся з відпустки з поважної причини

13 січня, 16:40

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Карлос де Пена затримався через карантин на батьківщині і снігопади в Європі

Футболісти київського "Динамо" в понеділок і вівторок пройшли плановий медогляд перед стартом підготовки до другої частини сезону. Однак в клініці не було уругвайського півзахисника Карлоса де Пени. Як виявилося, 28-річний легіонер затримався в дорозі. Але в запізненні вінгер не винен. Нагадаємо, де Пена недавно став батьком. Динамівець показав личко новонародженого сина – Хуана Круса.

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Втім, у середу уругваєць нарешті добрався до табору команди, про що повідомив офіційний сайт клубу.

Два катаклізми вплинули на вояж Карлоса. Спочатку через карантин у зв'язку з коронавірусом він не зміг вчасно вилетіти з Уругваю. А потім вже в Європі виникли труднощі під час пересадки в німецькому Франкфурті. Відразу кілька рейсів через снігопади були скасовані, і де Пена довго нудьгував в одному з найбільших аеропортів світу. Був час, щоб похвалитися в соцмережах батьківством.

Де Пена сьогодні "з коліс" влився в тренувальний процес колективу і почувається добре.

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Раніше Суарес умовив Мессі віддати футболку легіонеру "Динамо".

Дивіться, як Карлос забивав у Лізі чемпіонів у ворота "Ференцвароша":

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