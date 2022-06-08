Кривбас вигнав чемпіона Європи. Він не підтримував Україну у війні з Росією

Криворізький клуб достроково припинив співпрацю з головним тренером команди U-19 Віталієм Віценцем через відсутність проукраїнської позиції

Віценець не засуджував війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Футбольний клуб Кривбас з Кривого Рогу готується до старту в українській Прем'єр-лізі. І чистить свої лави. Клуб опублікував заяву про припинення співпраці з тренером Академії U-19 Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дьяченком. Причина – відсутність у спеціалістів проукраїнської позиції.

"У ФК Кривбас чітка та однозначна проукраїнська позиція. Україна – суверенна незалежна держава. Росія – агресор, армія РФ – мародери, вбивці та ґвалтівники. Путін – ху*ло.

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Інший погляд на те, що відбувається для клубу, неприйнятний, іншої позиції для Кривбасу просто не існує. Клуб не закриватиме очі і виправдовуватиме когось. Ми переконані, що ті, хто має іншу думку, не мають місця в команді.

З огляду на це ФК Кривбас прийняв рішення про припинення співпраці з тренером Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дьяченком.

Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде за нами!", – йдеться у заяві Кривбасу.

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Віталій Віценець чемпіон Європи у складі збірної України U-19. Із Шахтарем вигравав чемпіонат та Кубок України. Грав також у Зорі, Маріуполі та Севастополі.