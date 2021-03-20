Русский
$ 27,68
32,98

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Король останньої хвилини: як хорватський легіонер "засушив" "Десну"

20 березня, 19:10

Олена Павлова Олена Павлова

"Дніпро-1" набрав важливі очки і рветься в шістку УПЛ

У 19 турі української Прем'єр-ліги четвертий клуб сезону "Десна" приймала "Дніпро-1". Чернігівська команда проводила домашній матч на своєму стадіоні імені Юрія Гагаріна вперше з 6 грудня, однак зазнала поразки – 0:2.

Реклама

Читайте також: Маркевича у відставку? "Маріуполь" не може виграти 8 матчів поспіль

У цьому матчі потрібно віддати належне воротарям обох команд, яким довелося потрудитися. Гуцуляк міг вивести "Десну" вперед на 22 хвилині, але його удар прийшовся в штангу, а потім в гру вступив голкіпер дніпрян Юрчук. Тотовицькому в першому таймі не вистачило сантиметрів, щоб забити з лінії штрафного в дальній кут. Але потягнув Юрчук.

Маріо Чуже (ліворуч) у боротьбі з Юхимом Коноплею

Маріо Чуже (ліворуч) у боротьбі з Юхимом Коноплею / Фото: официальный сайт УПЛ

Реклама

А ось "Дніпро-1" відкрив рахунок вже в роздягальню. На доданій до першого тайму хвилині хорватський новачок дніпрян Чуже увірвався до чужої штрафної, обіграв захисника і пробив повз воротаря у ближній кут. І якщо на 33 хвилині Литовка не дав йому забити, то тепер був безсилий.

В тренді
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду

Після перерви "Десна" кинулася відіграватися. Кілька хороших моментів не використав Тотовицький. Але Юрчук діяв безпомилково. А ось захист господарів ще раз помилилася на 90+4 хвилині. Пихальонок вистрілив зі штрафного, Литовка відбив, але першим на підборі виявився Чуже і оформив дубль.

0:2 – рахунок, який не зовсім описує розстановку сил на полі. Але дніпряни краще використовували свої моменти. Тепер чернігівці, які борються за бронзові медалі чемпіонату, втратили дуже важливі очки. А ось "Дніпро-1" починається відриватися від "Маріуполя" і мріє увірватися до першої шістки.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забиті 26
Пропущені 21
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
10
ОлімпікОлімпікОлі
17
5
2
10
22
30
-8
17
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
13
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Реклама

Раніше "Шахтар" зломив опір "Десни"після пенальті і допомоги VAR і не відпустив "Динамо".

Дивіться, як "Десна" програла "Шахтарю"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео голів чемпіонат України Десна Чернігів Дніпро-1 УПЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Луческу, вибачайся!" У Мірчі спалахнув конфлікт із мільйонером з "Динамо"Футбол
Фото-вогонь від дружини Степаненка! Грайливо розляглася у ванні на чужому ювілеї
Фото-вогонь від дружини Степаненка! Грайливо розляглася у ванні на чужому ювілеїЧУ з футболу
Усі результати 18-го туру чемпіонату України з футболу
Усі результати 18-го туру чемпіонату України з футболуЧУ з футболу
Яка красуня на матчі
Яка красуня на матчі "Шахтар" – "Десна"! Ось чому Соломон забив два м'ячі за дві хвилиниФутбол
"Мріяв пити Cristal, але згадав про 40 тижнів вагітності": бомба від дружини футболістаФутбол
"Зоря" – "Динамо": онлайн матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти