Король останньої хвилини: як хорватський легіонер "засушив" "Десну"

У 19 турі української Прем'єр-ліги четвертий клуб сезону "Десна" приймала "Дніпро-1". Чернігівська команда проводила домашній матч на своєму стадіоні імені Юрія Гагаріна вперше з 6 грудня, однак зазнала поразки – 0:2.

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У цьому матчі потрібно віддати належне воротарям обох команд, яким довелося потрудитися. Гуцуляк міг вивести "Десну" вперед на 22 хвилині, але його удар прийшовся в штангу, а потім в гру вступив голкіпер дніпрян Юрчук. Тотовицькому в першому таймі не вистачило сантиметрів, щоб забити з лінії штрафного в дальній кут. Але потягнув Юрчук.

Маріо Чуже (ліворуч) у боротьбі з Юхимом Коноплею / Фото: официальный сайт УПЛ

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А ось "Дніпро-1" відкрив рахунок вже в роздягальню. На доданій до першого тайму хвилині хорватський новачок дніпрян Чуже увірвався до чужої штрафної, обіграв захисника і пробив повз воротаря у ближній кут. І якщо на 33 хвилині Литовка не дав йому забити, то тепер був безсилий.

Після перерви "Десна" кинулася відіграватися. Кілька хороших моментів не використав Тотовицький. Але Юрчук діяв безпомилково. А ось захист господарів ще раз помилилася на 90+4 хвилині. Пихальонок вистрілив зі штрафного, Литовка відбив, але першим на підборі виявився Чуже і оформив дубль.

0:2 – рахунок, який не зовсім описує розстановку сил на полі. Але дніпряни краще використовували свої моменти. Тепер чернігівці, які борються за бронзові медалі чемпіонату, втратили дуже важливі очки. А ось "Дніпро-1" починається відриватися від "Маріуполя" і мріє увірватися до першої шістки.

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