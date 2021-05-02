Клуб, чий бос ледь не загинув від гранати, рятує себе від вильоту з УПЛ

Інгулець Олександра Поворознюка в нейтральному Чернігові забив "олімпійцям" три "сухі" м'ячі і майже забезпечив собі місце в Прем'єр-лізі на наступний сезон

Олімпік vs Інгулець / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

У заключному матчі 24-го туру УПЛ Інгулець з селища Петрове Кіровоградської області на нейтральному полі в Чернігові обіграв донецький Олімпік з рахунком 3:0.

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Ця перемога майже гарантує Інгульцю збереження прописки в Прем'єр-лізі, а ось Олімпік в останніх двох турах заочно посперечається з Маріуполем і Минаєм Артема Мілевського за те, щоб не вилетіти з найвищого дивізіону українського футболу.

Минай відстає від "олімпійців" на три очки, і врятуватися від вильоту клубу з-під Ужгорода, проти господаря якого недавно застосували санкції за контрабанду, буде неймовірно важко.

Відзначимо, що героєм матчу з Олімпіком у Інгульця став капітан команди – грузинський нападник Ніка Січінава.

На 33-й хвилині з передачі Січінави Янаков забив м'яч у порожні ворота Олімпіка.

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На 48-й хвилині у воротах Олімпіка розписався вже сам Січінава.

А за три хвилини до кінця основного часу Олімпік добив Шевцов – 3:0 на користь Інгульця.

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Олімпік – Інгулець – 0:3

Голи: Янаков, 33, Січінава, 48, Шевцов, 87

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Нагадаємо, що днями бос Інгульця Олександр Поворознюк дивом не постраждав від вибуху гранати в Петровому. "Столи та ікони мене накрили, це і врятувало", – каже Поворознюк. При цьому загинув бізнесмен, який перебував з ним в одній кімнаті.