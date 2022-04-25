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Кличко та Ярмоленко звуть усіх на стадіон! Як допомогти Україні в Німеччині (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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25 квітня, 17:55
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Легенди українського спорту звернулися до німців та українців із проханням відвідати благодійний поєдинок між Динамо та дортмундською Боруссією
Ярмоленко та Кличко закликають відвідати поєдинок Борусії Дортмунд проти Динамо
Ярмоленко та Кличко закликають відвідати поєдинок Борусії Дортмунд проти Динамо

Динамо продовжує серію благодійних поєдинків у Європі для допомоги українцям, які постраждали від війни із Росією. Вже завтра "біло-сині" відвідають Німеччину. матчу проти Боруссії Дортмунд.

Зустріч пройде на найбільшому стадіоні країни Сигнал Ідуна Парк, а квитки для українців будуть безкоштовними. Легендарний боксер Володимир Кличко звернувся до футбольних фанів із закликом відвідати зустріч.

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"Дорогі друзі у Німеччині. Мене вражає готовність допомогти у Німеччині, яка не припиняється. 26 квітня Боруссія проведе благодійний матч на "Сигнал Ідуна Парк" проти київського Динамо.

Весь прибуток від продажу квитків буде передано українським проектам. Моє прохання – купіть квитки та відвідайте матч. Допоможіть Україні в такий спосіб. Усім друзям-українцям, 26 квітня, приходьте на стадіон на гру. Для вас безкоштовний вхід. Слава Україні!"

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Також раніше завітати на поєдинок закликав і хавбек збірної України Андрій Ярмоленко. Раніше українець виступав як за Динамо, так і за дортмундську Боруссію.

"Українцям потрібна ваша допомога, щоб поширити повідомлення про мир. Мої колишні клуби, Боруссія та Динамо, зіграють благодійним матч. Будь ласка, прийдіть на стадіон, станьте частиною цього матчу та допоможіть відправити сигнал, що цю війну треба закінчити".

Раніше кияни вже відіграли три благодійні спаринги. Команда Мірча Луческу обіграла Легію та Галатасарай з однаковим рахунком (3:1), а також зіграла внічию з румунським ЧФР Клуж (0:0).

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