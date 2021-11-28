Інгулець-Шахтар: де дивитись матч чемпіонату України

Сьогодні донецький Шахтар зустрінеться з Інгульцем із Петрово у 16-му турі чемпіонату України. Зустріч можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті
Сьогодні Шахтар зустрінеться з Інгульцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Поєдинок Інгулець – Шахтар відбудеться у Кропивницькому на стадіоні "Зірка" та розпочнеться о 14:00. Дивитись Інгулець – Шахтар можна на нашому сайті.
Де дивитись матч Інгулець – Шахтар
Футбол-1
Футбол-1, понеділок, 01:35 (повтор)
Футбол-2, понеділок, 13:10 (повтор)
Шахтар посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України, але вже сьогодні може наздогнати Динамо, якщо обіграє Інгулець.
Клуб із Петрово йде на третьому місці з кінця, маючи у своєму активі лише дві перемоги у поточному сезоні, але були вони ще у серпні.
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Серед тижня Шахтар програв Інтеру у Лізі чемпіонів і втратив шанси на євровесну. Сьогодні "гірники" спробують реабілітуватися за невдачу, тож Інгульцю буде несолодко.
До речі, як раніше повідомили в ефірі Футбол NEWS, гравці, які зіграли повний матч проти Інтера, сьогодні до стартового складу не потраплять. Також не приїхали з командою травмовані Алан Патрік, Ісмаїлі, Фернандо та Тарас Степаненко.
Проте букмекери не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.17, на нічию – 6.90, на перемогу Інгульця – 16.00.
Як Шахтар та Інгулець грали між собою у першому колі: