Інгулець-Шахтар: де дивитись матч чемпіонату України

Сьогодні донецький Шахтар зустрінеться з Інгульцем із Петрово у 16-му турі чемпіонату України. Зустріч можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті

Сьогодні Шахтар зустрінеться з Інгульцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок Інгулець – Шахтар відбудеться у Кропивницькому на стадіоні "Зірка" та розпочнеться о 14:00. Дивитись Інгулець – Шахтар можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Інгулець – Шахтар

Футбол-1

Футбол-1, понеділок, 01:35 (повтор)

Футбол-2, понеділок, 13:10 (повтор)

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Шахтар посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України, але вже сьогодні може наздогнати Динамо, якщо обіграє Інгулець.

Клуб із Петрово йде на третьому місці з кінця, маючи у своєму активі лише дві перемоги у поточному сезоні, але були вони ще у серпні.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 16 13 2 1 43 8 35 41 Забиті 43 Пропущені 8 Різниця 35 Результати останніх матчів: В В П В В 2 Шахтар Шах 15 12 2 1 40 8 32 38 Забиті 40 Пропущені 8 Різниця 32 Результати останніх матчів: В В В В В 3 Дніпро-1 Дні 16 11 1 4 29 16 13 34 Забиті 29 Пропущені 16 Різниця 13 Результати останніх матчів: В В В В П 4 Ворскла Вор 16 9 4 3 29 17 12 31 Забиті 29 Пропущені 17 Різниця 12 Результати останніх матчів: П В В Н П 5 Зоря Зор 15 9 2 4 34 18 16 29 Забиті 34 Пропущені 18 Різниця 16 Результати останніх матчів: П В В В П 6 Десна Дес 16 7 3 6 18 22 -4 24 Забиті 18 Пропущені 22 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П В П Н 7 Олександрія Оле 15 6 5 4 15 13 2 23 Забиті 15 Пропущені 13 Різниця 2 Результати останніх матчів: П В Н Н П 8 Верес Вер 15 6 4 5 14 15 -1 22 Забиті 14 Пропущені 15 Різниця -1 Результати останніх матчів: В П Н В В 9 Металіст 1925 Мет 15 6 1 8 16 24 -8 19 Забиті 16 Пропущені 24 Різниця -8 Результати останніх матчів: П П П В В 10 Львів Льв 16 4 4 8 12 23 -11 16 Забиті 12 Пропущені 23 Різниця -11 Результати останніх матчів: В В П В Н 11 Колос Кол 15 4 3 8 10 22 -12 15 Забиті 10 Пропущені 22 Різниця -12 Результати останніх матчів: Н В П П П 12 Рух Рух 14 3 4 7 13 20 -7 13 Забиті 13 Пропущені 20 Різниця -7 Результати останніх матчів: П П Н Н В 13 Чорноморець Чор 16 2 5 9 17 36 -19 11 Забиті 17 Пропущені 36 Різниця -19 Результати останніх матчів: П П В Н Н 14 Минай Мин 16 1 7 8 11 25 -14 10 Забиті 11 Пропущені 25 Різниця -14 Результати останніх матчів: П Н Н П П 15 Інгулець Інг 14 2 4 8 11 25 -14 10 Забиті 11 Пропущені 25 Різниця -14 Результати останніх матчів: Н П Н П П 16 Маріуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забиті 18 Пропущені 38 Різниця -20 Результати останніх матчів: П П В П П

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Серед тижня Шахтар програв Інтеру у Лізі чемпіонів і втратив шанси на євровесну. Сьогодні "гірники" спробують реабілітуватися за невдачу, тож Інгульцю буде несолодко.

До речі, як раніше повідомили в ефірі Футбол NEWS, гравці, які зіграли повний матч проти Інтера, сьогодні до стартового складу не потраплять. Також не приїхали з командою травмовані Алан Патрік, Ісмаїлі, Фернандо та Тарас Степаненко.

Проте букмекери не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.17, на нічию – 6.90, на перемогу Інгульця – 16.00.

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Як Шахтар та Інгулець грали між собою у першому колі: