28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Інгулець-Шахтар: де дивитись матч чемпіонату України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
28 листопада, 13:10
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Сьогодні донецький Шахтар зустрінеться з Інгульцем із Петрово у 16-му турі чемпіонату України. Зустріч можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті
Сьогодні Шахтар зустрінеться з Інгульцем
Сьогодні Шахтар зустрінеться з Інгульцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок Інгулець – Шахтар відбудеться у Кропивницькому на стадіоні "Зірка" та розпочнеться о 14:00. Дивитись Інгулець – Шахтар можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Інгулець – Шахтар

Трансляція матчу
дивiться на olltv
Дивитися

Футбол-1
Футбол-1, понеділок, 01:35 (повтор)
Футбол-2, понеділок, 13:10 (повтор)

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Шахтар посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України, але вже сьогодні може наздогнати Динамо, якщо обіграє Інгулець.

Клуб із Петрово йде на третьому місці з кінця, маючи у своєму активі лише дві перемоги у поточному сезоні, але були вони ще у серпні.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
16
13
2
1
43
8
35
41
Забиті 43
Пропущені 8
Різниця 35
Результати останніх матчів: В В П В В
2
Шахтар Шахтар Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забиті 40
Пропущені 8
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
16
11
1
4
29
16
13
34
Забиті 29
Пропущені 16
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В В П
4
Ворскла Ворскла Вор
16
9
4
3
29
17
12
31
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
Зоря Зоря Зор
15
9
2
4
34
18
16
29
Забиті 34
Пропущені 18
Різниця 16
Результати останніх матчів: П В В В П
6
Десна Десна Дес
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забиті 18
Пропущені 22
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П В П Н
7
Олександрія Олександрія Оле
15
6
5
4
15
13
2
23
Забиті 15
Пропущені 13
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н Н П
8
Верес Верес Вер
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забиті 14
Пропущені 15
Різниця -1
Результати останніх матчів: В П Н В В
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
15
6
1
8
16
24
-8
19
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П В В
10
Львів Львів Льв
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В В П В Н
11
Колос Колос Кол
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забиті 10
Пропущені 22
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В П П П
12
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забиті 13
Пропущені 20
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н Н В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В Н Н
14
Минай Минай Мин
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: П Н Н П П
15
Інгулець Інгулець Інг
14
2
4
8
11
25
-14
10
Забиті 11
Пропущені 25
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П Н П П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забиті 18
Пропущені 38
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П П

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Серед тижня Шахтар програв Інтеру у Лізі чемпіонів і втратив шанси на євровесну. Сьогодні "гірники" спробують реабілітуватися за невдачу, тож Інгульцю буде несолодко.

До речі, як раніше повідомили в ефірі Футбол NEWS, гравці, які зіграли повний матч проти Інтера, сьогодні до стартового складу не потраплять. Також не приїхали з командою травмовані Алан Патрік, Ісмаїлі, Фернандо та Тарас Степаненко.

Проте букмекери не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.17, на нічию – 6.90, на перемогу Інгульця – 16.00.

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Як Шахтар та Інгулець грали між собою у першому колі:

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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