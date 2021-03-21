"Інгулець" розбив "Олександрію" в чемпіонаті України: огляд матчу

"Інгулець" здобув третю перемогу в сезоні. У матчі 19-го туру Прем'єр-ліги жертвою команди з Петрово стала "Олександрія". Перемогу "Інгульцю" приніс єдиний гол Ніки Сичинави перед самою перервою. У "Олександрії" був цілий тайм, щоб відігратися, але гості не особливо досягли успіху в атаці.

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"Інгулець" – "Олександрія" – 1:0

Гол: Сичинава (45+3)

"Інгулець": Малюк, Ковальов, Квасний (Синегуб, 85), Бен-Салем, Кучеренко, Козак (Щедрий, 62), Шишка (Чайковський, 78), Бартуловіч (Коваленко, 62), Запорожець (Васін, 85), Балан, Сичинава.

"Олександрія": Паньків, Дубра (Бабогло, 26), Мірошниченко (Мишенко, 66), Вантух, Бондаренко, Третьяков, Калюжний (Гордієнко, 66), Гречишкін, Лучкевич, Устименко (Новиков, 46), Сітало.

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Попередження: Шишка (53), Запорожець (58), Коваленко (62), Бабогло (72), Мишенко (77), Сітало (79).

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